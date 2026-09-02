Διπλός θρίαμβος για την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα

Διπλή επιτυχία κατέγραψε η Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα της νότιας Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της χώρας στον χώρο της ενόργανης γυμναστικής. Την Τρίτη (2/9), η ελληνική αποστολή πανηγύρισε δύο σπουδαία μετάλλια, με τον Αντώνη Τανταλίδη να κατακτά το χρυσό στις ασκήσεις εδάφους και την Αθανασία Μεσίρη να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα.

Εξαιρετική παρουσία της ελληνικής ομάδας στον Τάραντα

Οι Μεσογειακοί Αγώνες του Τάραντα, στην καρδιά της νότιας Ιταλίας, αποτέλεσαν το σκηνικό για έναν διπλό θρίαμβο της ελληνικής ενόργανης γυμναστικής. Η «γαλανόλευκη» εκπροσώπηση επιβεβαίωσε την εξαιρετική της αγωνιστικής κατάσταση, φέρνοντας στις αποσκευές της αποστολής δύο πολύτιμα μετάλλια και αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων αθλητών.

Ο απολογισμός της Τρίτης (2/9) κρίνεται απολύτως επιτυχημένος για τα ελληνικά χρώματα, καθώς οι αθλητές μας κατάφεραν να διακριθούν σε υψηλό επίπεδο, ανεβάζοντας την Ελλάδα στο βάθρο των νικητών σε δύο διαφορετικά αγωνίσματα. Αυτή η διπλή επιτυχία υπογραμμίζει την ποιότητα και την προετοιμασία της εθνικής ομάδας.

Χρυσό μετάλλιο για τον Αντώνη Τανταλίδη στο έδαφος

Ο Αντώνης Τανταλίδης, σε ηλικία 29 ετών, επιβεβαίωσε την κλάση του και κατέκτησε την κορυφή στις ασκήσεις εδάφους, προσθέτοντας ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του. Ο Έλληνας πρωταθλητής εντυπωσίασε με την παρουσία του, πραγματοποιώντας μια άρτια εκτέλεση που του χάρισε την πρώτη θέση.

Η βαθμολογία του Τανταλίδη έφτασε τους 13.700 βαθμούς, αποτέλεσμα της άψογης απόδοσής του. Συγκεκριμένα, 5.200 βαθμοί προήλθαν από τον βαθμό δυσκολίας της άσκησης, ενώ 8.500 βαθμοί από την άριστη εκτέλεση. Με αυτή την επίδοση, ο Τανταλίδης άφησε πίσω του τους Ιταλούς Ιβάν Μπρουνέλο και Νικολό Βανούκι, οι οποίοι ισοβάθμησαν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, με 13.600 βαθμούς ο καθένας, σε έναν αγώνα με έντονο συναγωνισμό.

Ασημένιο μετάλλιο για την Αθανασία Μεσίρη στο άλμα

Η σκυτάλη των επιτυχιών πέρασε άμεσα στην Αθανασία Μεσίρη, η οποία πρωταγωνίστησε στο αγώνισμα του άλματος, προσθέτοντας ένα ασημένιο μετάλλιο στην ελληνική συγκομιδή. Η 18χρονη γυμνάστρια πραγματοποίησε μια εξαιρετική προσπάθεια, η οποία βαθμολογήθηκε με 13.500 βαθμούς, εξασφαλίζοντάς της επάξια τη δεύτερη θέση.

Το χρυσό μετάλλιο στο άλμα κατέληψε στην Ιταλίδα Μπενεντέτα Γκάβα, η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία των 13.765 βαθμών. Το βάθρο συμπλήρωσε η Σλοβένα Τέγια Μπέλακ, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 13.400 βαθμούς, ολοκληρώνοντας έτσι τις απονομές στο συγκεκριμένο αγώνισμα και αναδεικνύοντας το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Επόμενη πρόκληση για τη Μεσίρη στον τελικό εδάφους

Το βλέμμα της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, Αθανασίας Μεσίρη, στρέφεται ήδη στη συνέχεια της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων, καθώς ετοιμάζεται για μια νέα διεκδίκηση. Η νεαρή αθλήτρια θα προσπαθήσει να διεκδικήσει ακόμη μία διάκριση, αυτή τη φορά στον μεγάλο τελικό των ασκήσεων εδάφους, όπου θα αγωνιστεί για ένα επιπλέον μετάλλιο.

Η Μεσίρη αναμένεται να αγωνιστεί στον τελικό των ασκήσεων εδάφους το βράδυ της Τετάρτης (2/9), με την έναρξη του αγωνίσματος να έχει προγραμματιστεί για τις 20:15. Η συμμετοχή της στον τελικό δημιουργεί προσδοκίες για ένα ακόμα μετάλλιο για την Ελλάδα, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία της στους Αγώνες.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta