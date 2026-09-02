Ο Λίον Μπέιλι περνάει ιατρικά στην Αγγλία για τον Ολυμπιακό

Σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η περίπτωση του Λίον Μπέιλι για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ περνάει ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία. Αυτή η διαδικασία αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν την υπογραφή του συμβολαίου του με τους Πειραιώτες, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Προχωρημένη συμφωνία με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, γεγονός που καθιστά την υπόθεση του Λίον Μπέιλι εξαιρετικά προχωρημένη. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων στην Αγγλία, απομένουν μόνο τα τυπικά ζητήματα για να μπορέσει ο παίκτης να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα.

Η άφιξή του στη χώρα μας θα σηματοδοτήσει την οριστικοποίηση της μετεγγραφής του στους «ερυθρόλευκους», ενισχύοντας το ρόστερ της ομάδας του Πειραιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία βρίσκεται στην τελική ευθεία, με την προσμονή για την επίσημη ανακοίνωση να είναι μεγάλη.

Το προφίλ και η καριέρα του Τζαμαϊκανού εξτρέμ

Ο Λίον Μπέιλι, ένας 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ, φέρνει μαζί του πλούσιες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη καριέρα, έχοντας αγωνιστεί σε σημαντικούς συλλόγους όπως η Λεβερκούζεν και η Άστον Βίλα, όπου και ξεχώρισε με την παρουσία του.

Εκτός από τις θητείες του σε αυτές τις ομάδες, ο Μπέιλι είχε μια περίοδο που πέρασε και από την Γκενκ, όπου αναδείχθηκε, ενώ είχε και ένα σύντομο πέρασμα από τη Ρόμα. Πέρυσι, μάλιστα, κατέκτησε το Europa League με τους «χωριάτες», προσθέτοντας έναν σημαντικό τίτλο στο βιογραφικό του.

Η σύνδεση με την αποχώρηση του Ζέλσον Μαρτίνς

Η περίπτωση του Λίον Μπέιλι συνδέεται άμεσα και με την υπόθεση του Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, με την Κράσνονταρ να φέρεται ως ο επόμενος προορισμός του. Σε αυτή την περίπτωση, ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ προορίζεται να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί στο ρόστερ των Πειραιωτών.

Οι νεότερες πληροφορίες υπογραμμίζουν ότι η απόκτηση του Μπέιλι μπορεί να αποτελέσει την πρώτη από πιθανές προσθήκες. Ωστόσο, για να υπάρξει μια δεύτερη οριστική προσθήκη, θα πρέπει να υπάρξει είτε η αποχώρηση του Ζέλσον Μαρτίνς είτε κάποια άλλη αποχώρηση εξτρέμ από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας.

Οι πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Οι εξελίξεις γύρω από τη μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό έγιναν γνωστές και μέσω του Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος ρεπόρτερ «χτύπησε» με τις πληροφορίες του, κάνοντας γνωστό πως ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τη συμφωνία για την απόκτηση του παίκτη από την Άστον Βίλα.

Σύμφωνα με τον Ρομάνο, ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ θεωρείται ότι είναι ήδη καθ' οδόν για τους Πειραιώτες, επιβεβαιώνοντας το προχωρημένο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Οι νεότερες πληροφορίες, που ακολούθησαν, επιβεβαίωσαν ότι ο Μπέιλι βρίσκεται στην Αγγλία για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, φέρνοντας τη μεταγραφή του ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta