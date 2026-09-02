Ο Φραντζί Πιερό στο στόχαστρο της ΑΕ Λεμεσού, σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που προέρχονται από την Κύπρο, η ΑΕ Λεμεσού φέρεται να κινείται για την απόκτηση του Φραντζί Πιερό. Ο διεθνής επιθετικός, ο οποίος ανήκει στην ΑΕΚ, δεν υπολογίζεται στα πλάνα της ελληνικής ομάδας. Για τον λόγο αυτό, ο παίκτης αναζητά τον επόμενο ποδοσφαιρικό του σταθμό. Το ενδιαφέρον της κυπριακής ομάδας έρχεται σε μια περίοδο που ο Πιερό βρίσκεται εκτός των βασικών επιλογών του προπονητή του στην ΑΕΚ.

Οι πληροφορίες από την Κύπρο για τον Πιερό

Ειδικότερα, δημοσιεύματα από την Κύπρο «συνδέουν» τον Φραντζί Πιερό με την Αθλητική Ένωση Λεμεσού. Ο θηριώδης επιθετικός, ο οποίος δεν έχει ακόμη βρει τη νέα του ομάδα για να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, βρίσκεται στο επίκεντρο των κυπριακών αναφορών για μεταγραφές.

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «balla.com.cy» υποστηρίζει ότι η ΑΕΛ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του διεθνή επιθετικού από την Αϊτή. Η απόκτηση ενός επιθετικού αποτελεί σαφή προτεραιότητα για τον σύλλογο της Λεμεσού, ενώ στην ίδια λίστα με τον Πιερό υπάρχουν και άλλα ονόματα που είναι γνωστά στο κυπριακό κοινό. Οι εξελίξεις σχετικά με την ενίσχυση της επίθεσης της ΑΕΛ αναμένονται να είναι άμεσες.

Η τρέχουσα κατάσταση του Πιερό στην ΑΕΚ

Ο Φραντζί Πιερό έχει τεθεί εκτός των αγωνιστικών πλάνων του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς από την αρχή της τρέχουσας σεζόν. Παρά την κατάσταση αυτή, ο παίκτης δεν έχει ακόμη καταφέρει να βρει τον επόμενο προορισμό στην καριέρα του, κάτι που θα του επέτρεπε να αποχωρήσει από την ΑΕΚ.

Το συμβόλαιο του 31χρονου επιθετικού με την Ένωση έχει εισέλθει στο τελευταίο του έτος. Η ΑΕΚ είχε αποκτήσει τον Πιερό από τη Μακάμπι Χάιφα έναντι του ποσού των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον, οι δύο πλευρές, ο παίκτης και η ομάδα, βρίσκονται στο τελευταίο έτος της συμβατικής τους συνεργασίας.

Η περσινή αγωνιστική περίοδος του επιθετικού

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ο Φραντζί Πιερό κατέγραψε 21 εμφανίσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ. Αυτές οι συμμετοχές αφορούν το πρώτο μισό της χρονιάς, κατά το οποίο ο παίκτης αγωνίστηκε με τον «Δικέφαλο στο στήθος».

Σε αυτές τις αναμετρήσεις, ο Πιερό κατάφερε να σκοράρει συνολικά τέσσερις φορές. Δύο από αυτά τα τέρματα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς «μεταφράστηκαν» σε νίκες για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, χαρίζοντας «τρίποντα» στους αγώνες εναντίον του Αστέρα AKTOR και του Βόλου. Τον Φεβρουάριο της ίδιας σεζόν, ο Πιερό παραχωρήθηκε ως δανεικός στην τουρκική ομάδα Ρίζεσπορ.

Η θητεία του στη Ρίζεσπορ και ο συνολικός απολογισμός στην ΑΕΚ

Κατά τη διάρκεια του δανεισμού του στην Ρίζεσπορ, ο Φραντζί Πιερό πραγματοποίησε 11 εμφανίσεις με την τουρκική ομάδα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν κατάφερε να σημειώσει κάποιο τέρμα.

Συνολικά, ο Πιερό έχει φορέσει τα «κιτρινόμαυρα» χρώματα της ΑΕΚ σε 55 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτές τις συνολικές εμφανίσεις, ο επιθετικός έχει σημειώσει 10 γκολ, αποτελώντας μέρος της επιθετικής γραμμής της ελληνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta