Μπάλογκαν: Οι δηλώσεις του για τη ματαίωση της μεταγραφής του στην Έβερτον

Ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο Αμερικανός επιθετικός που αγωνίζεται στη Μονακό, παραμένει στις τάξεις των Μονεγάσκων μετά τη ματαίωση της μετακίνησής του στην Έβερτον. Ο ίδιος εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε, ειδικά σε σχέση με τις ιατρικές εξε εξετάσεις που οδήγησαν σε επιπλοκές. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε άμεσο αντίκτυπο και στη συμφωνία για τη μεταγραφή του Λαμίν Καμαρά, επίσης ποδοσφαιριστή της Μονακό, στην Τσέλσι.

Το ναυάγιο της μεταγραφής στην Έβερτον

Η πολυαναμενόμενη μεταγραφή του Φόλαριν Μπάλογκαν από τη Μονακό στην Έβερτον δεν ολοκληρώθηκε, παρά τις αρχικές προσδοκίες. Ο διεθνής φορ, ο οποίος επρόκειτο να ενταχθεί στην αγγλική ομάδα, θα συνεχίσει τελικά την ποδοσφαιρική του πορεία στα γαλλικά γήπεδα. Η ματαίωση αυτής της μετακίνησης προστίθεται στις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών της Μονακό των οποίων οι συμφωνίες δεν ευδοκίμησαν.

Βασικός λόγος για την ακύρωση της μεταγραφής του Μπάλογκαν ήταν οι επιπλοκές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε. Αυτές οι επιπλοκές οδήγησαν σε αμφιβολίες σχετικά με την υγεία και το μέλλον του παίκτη, κάτι που τελικά επηρέασε την απόφαση να υπογραφεί το πολυετές συμβόλαιο με την Έβερτον.

Η δυσαρέσκεια του Αμερικανού επιθετικού

Ο Φόλαριν Μπάλογκαν δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο σύλλογος την κατάσταση. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν ένιωσε άνετα με την όλη διαδικασία και τις αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν γύρω από την κατάσταση της υγείας του. Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την απογοήτευσή του για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός επιθετικός ανέφερε: «Δεν νιώθω καλά με τον τρόπο που μου φέρθηκε ο σύλλογος, με τον τρόπο που το ιατρικό επιτελείο έφερε αμφιβολίες αναφορικά με το μέλλον μου ή την υγεία μου. Δεν ένιωσα άνετα να υπογράψω ένα πολυετές συμβόλαιο εκεί». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσωπική του άποψη για την αποτυχία της μεταγραφής.

Οι επιπτώσεις στην υπόθεση Καμαρά

Η ματαίωση της μεταγραφής του Φόλαριν Μπάλογκαν στην Έβερτον είχε άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις σε άλλη μία μεταγραφική υπόθεση που αφορούσε τη Μονακό. Συγκεκριμένα, η συμφωνία για τη μετακίνηση του Λαμίν Καμαρά στην Τσέλσι ναυάγησε ως άμεσο αποτέλεσμα των εξελίξεων στην περίπτωση του Μπάλογκαν.

Ο Λαμίν Καμαρά, ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής της Μονακό, βρισκόταν σε διαδικασία μεταγραφής στους «Μπλε» του Λονδίνου. Ωστόσο, η αλληλεξάρτηση των δύο deals οδήγησε και στη δική του παραμονή στους Μονεγάσκους, καθώς η αποτυχία της πρώτης μεταγραφής επηρέασε καθοριστικά τη δεύτερη.

Το μέλλον του Φόλαριν Μπάλογκαν στη Μονακό

Μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του στην Έβερτον, ο Φόλαριν Μπάλογκαν θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη Μονακό. Ο διεθνής επιθετικός θα παραμείνει μέλος της γαλλικής ομάδας, όπου και θα συνεχίσει να προσφέρει τις αγωνιστικές του υπηρεσίες. Η παρουσία του στα γαλλικά γήπεδα θα συνεχιστεί, παρά τις προσπάθειες για μετακίνηση σε πρωτάθλημα άλλης χώρας.

Ο Αμερικανός φορ θα έχει την ευκαιρία να ξεδιπλώσει περαιτέρω τις αρετές του με τη φανέλα των Μονεγάσκων. Η παραμονή του στην ομάδα σημαίνει ότι οι φίλαθλοι θα συνεχίσουν να τον παρακολουθούν στα γαλλικά πρωταθλήματα, όπου και θα επιδιώξει να διακριθεί, αφήνοντας πίσω του την αποτυχημένη μεταγραφική προσπάθεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta