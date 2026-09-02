Ο Τζίμι Κλαρκ χάνει την έναρξη της σεζόν στη Euroleague για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Σημαντικό πλήγμα δέχθηκε η Μακάμπι Τελ Αβίβ ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου στη EuroLeague. Ο Αμερικανός φόργουορντ της ομάδας, Τζίμι Κλαρκ, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις πρώτες εβδομάδες της σεζόν. Η απουσία του αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για «την ομάδα του λαού» λίγο πριν το εναρκτήριο ματς, καθώς χάνει το πρώτο τζάμπολ της διοργάνωσης.

Ο τραυματισμός του Τζίμι Κλαρκ

Ο Τζίμι Κλαρκ υπέστη τον τραυματισμό του στον μηρό κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο παίκτης γλίστρησε, με αποτέλεσμα να νιώσει έντονο πόνο στην περιοχή του μηρού. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε άμεσα ανησυχία στις τάξεις της ισραηλινής ομάδας.

Για την ακριβή διάγνωση και εκτίμηση της κατάστασης, ο Αμερικανός φόργουορντ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία (MRI). Η εξέταση αυτή αποκάλυψε ότι ο τραυματισμός του αφορά ένα μερικό ρήγμα στον μυ του μηρού, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για αποκατάσταση και απουσία από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Το διάστημα απουσίας και η έναρξη της Euroleague

Με βάση την επίσημη τοποθέτηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Τζίμι Κλαρκ αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα που υπολογίζεται σε 2-3 εβδομάδες. Αυτό το χρονικό πλαίσιο καθιστά δεδομένη την απουσία του από την έναρξη της σεζόν 2026-27 στη EuroLeague.

Η απουσία του Κλαρκ είναι ένα σημαντικό πλήγμα, καθώς ο παίκτης δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στα πρώτα κρίσιμα παιχνίδια της διοργάνωσης. Η «ομάδα του λαού» θα πρέπει να διαχειριστεί την απουσία ενός βασικού της στελέχους από το πρώτο κιόλας τζάμπολ.

Το εναρκτήριο ματς στη Λιόν

Το εναρκτήριο παιχνίδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 στη EuroLeague έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Λιόν. Η ισραηλινή ομάδα θα αντιμετωπίσει την Βιλερμπάν σε αυτή την πρώτη αναμέτρηση της διοργάνωσης, η οποία θα λάβει χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Τζίμι Κλαρκ, λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του, δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει στον αγώνα αυτό. Η απουσία του δημιουργεί ένα κενό στο ροτέισον της Μακάμπι, αναγκάζοντας το τεχνικό επιτελείο να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για την πρεμιέρα.

Η συνεισφορά του Κλαρκ την περασμένη σεζόν

Ο Τζίμι Κλαρκ είχε μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ως μέλος των εξάκις Πρωταθλητών Ευρώπης, ο Αμερικανός φόργουορντ συνέβαλε ενεργά στην επίδοση της ομάδας, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Συγκεκριμένα, την περυσινή σεζόν, ο Κλαρκ κατέγραψε κατά μέσο όρο 9,5 πόντους ανά αγώνα, αποτελώντας μια σταθερή επιθετική λύση. Παράλληλα, μοίραζε 4,3 ασίστ ανά αναμέτρηση, αναδεικνύοντας το δημιουργικό του ταλέντο και την ικανότητά του να οργανώνει το παιχνίδι. Η συνεισφορά του ολοκληρωνόταν με 1,3 κλεψίματα ανά παιχνίδι, υπογραμμίζοντας την αμυντική του προσήλωση και την ικανότητά του να διαβάζει τις φάσεις. Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν το μέγεθος της απώλειας για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta