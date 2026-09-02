Καταγγελία στην ΕΟΚ για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση ΚΑΕ από το εξωτερικό

Μία ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για στοιχεία που φέρονται να υποδεικνύουν πιθανή παράνομη χρηματοδότηση σε μία συγκεκριμένη ΚΑΕ της GBL. Το ύψος της φερόμενης χρηματοδότησης ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και προέρχεται από το εξωτερικό.

Οι λεπτομέρειες της καταγγελίας

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο πρόεδρος Λιόλιος στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ΕΟΚ έχουν περιέλθει συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία αφορούν μία ΚΑΕ που αγωνίζεται στην GBL και φέρονται να αποκαλύπτουν μια πιθανή παράνομη ροή χρημάτων. Το ποσό της χρηματοδότησης υπολογίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με την προέλευσή του να εντοπίζεται εκτός Ελλάδας.

Μεταξύ των στοιχείων που παρουσιάστηκαν, αναφέρονται και λογαριασμοί που βρίσκονται στην Ασία. Η παρουσία αυτών των λογαριασμών εγείρει σημαντικά ερωτήματα ως προς την πραγματική πηγή προέλευσης των χρημάτων. Παράλληλα, τίθενται ζητήματα σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου ή του φορέα που βρίσκεται πίσω από αυτή τη χρηματοδότηση, καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε αυτή η οδός.

Άμεση διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έχει εκφράσει την πρόθεσή της να διαβιβάσει άμεσα όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της στις αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, η καταγγελία και τα συνοδευτικά στοιχεία θα αποσταλούν στον αθλητικό εισαγγελέα, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στην αρμόδια Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ΕΟΚ την υπόθεση.

Η Ομοσπονδία ζητά από τις εν λόγω αρχές την κατεπείγουσα διερεύνηση της υπόθεσης. Ο στόχος είναι να διαλευκανθεί πλήρως η κατάσταση και να αποκαλυφθεί εάν πράγματι έχει συντελεστεί κάποια παράνομη ενέργεια. Η άμεση παρέμβαση των αρχών θεωρείται κρίσιμη για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της διαφάνειας.

Διασφάλιση της διαφάνειας του πρωταθλήματος

Ένας από τους κύριους στόχους που έχει θέσει η ΕΟΚ είναι η ολοκλήρωση της έρευνας, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, πριν από την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η Ομοσπονδία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία ή «σκιά» πάνω από τη διοργάνωση, διατηρώντας το κύρος και την αξιοπιστία της.

Κατά την ενημέρωση του ΔΣ, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην πιθανή παρανομία της χρηματοδότησης αυτής καθαυτής, αλλά κυρίως στην αποκάλυψη της ταυτότητας του τροφοδότη των λογαριασμών. Επιπλέον, κρίσιμο θεωρείται να εντοπιστεί και να χαρτογραφηθεί η πλήρης διαδρομή των χρημάτων, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος και ο σκοπός της μεταφοράς τους.

Διευκρινίσεις και η στάση του ΔΣ

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης ή εσφαλμένων συμπερασμάτων σχετικά με την ταυτότητα της εμπλεκόμενης ΚΑΕ, διευκρινίστηκε ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν ανήκει στο λεγόμενο «Big 5» του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό σημαίνει ότι η καταγγελία δεν αφορά τους συλλόγους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ή Άρη, περιορίζοντας το πεδίο των πιθανών εμπλεκόμενων ομάδων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, τα οποία έχουν ήδη λάβει γνώση των στοιχείων της καταγγελίας, έχουν δηλώσει ότι τίθενται πλήρως στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Θα συνεργαστούν εφόσον κληθούν να καταθέσουν ή να παράσχουν οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, σε αυτή τη φάση, πρόκειται για καταγγελλόμενα στοιχεία που χρήζουν επίσημης και ενδελεχούς διερεύνησης και δεν συνιστούν αποδεδειγμένη παράβαση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta