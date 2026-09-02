Μπέιλι: Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Τζαμαϊκανό εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ρομάνο

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει ολοκληρώσει τη συμφωνία για την απόκτηση του Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Η είδηση αυτή μεταδόθηκε από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος έκανε γνωστό πως το deal έχει κλείσει. Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ βρίσκεται ήδη στον δρόμο για την Ελλάδα, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στους «ερυθρόλευκους».

Η επιβεβαίωση από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο «χτύπησε» με την αποκλειστική του είδηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά «here we go!». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα, ο Ολυμπιακός κατέληξε σε προφορική συμφωνία για την απόκτηση του Λίον Μπέιλι, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως έκπληξη.

Η συμφωνία αφορά μια μόνιμη μεταγραφή από την Άστον Βίλα, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2029. Το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η μεταγραφή δόθηκε και από την Άστον Βίλα, επιβεβαιώνοντας την οριστικοποίηση του deal. Ο Μπέιλι, όπως ανέφερε ο Ρομάνο, βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς την Αθήνα για τις ιατρικές του εξετάσεις.

Οι όροι της μεταγραφής

Το deal μεταξύ του Ολυμπιακού και της Άστον Βίλα αφορά μια κανονική μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δώσει τα χέρια και με τον ίδιο τον παίκτη για ένα τριετές συμβόλαιο, το οποίο, όπως προκύπτει από τις πηγές, θα έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2029.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας σηματοδοτεί μια σημαντική ενίσχυση για την ομάδα του Πειραιά, καθώς ο Μπέιλι αναμένεται να προσθέσει ποιότητα και ταχύτητα στην επιθετική γραμμή. Η διαδικασία της μεταγραφής κινήθηκε με ιδιαίτερη ταχύτητα, γεγονός που υποδηλώνει την αποφασιστικότητα του Ολυμπιακού να ολοκληρώσει την κίνηση.

Το προφίλ του Τζαμαϊκανού εξτρέμ

Ο Λίον Μπέιλι είναι ένας 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Άστον Βίλα. Η παρουσία του στο αγγλικό πρωτάθλημα τον έχει καταστήσει έναν αναγνωρίσιμο παίκτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του. Η εμπειρία του από ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αναμένεται να είναι πολύτιμη για τον Ολυμπιακό.

Την περασμένη σεζόν, ο Μπέιλι μοίρασε τον χρόνο του αγωνιζόμενος μισή σεζόν στους «χωριάτες», όπως αναφέρονται οι παίκτες της Άστον Βίλα, και μισή σεζόν στη Ρόμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πραγματοποίησε συνολικά 30 συμμετοχές. Στις εμφανίσεις του αυτές, κατάφερε να σκοράρει ένα γκολ και να δώσει μία ασίστ, σε περίπου 900 λεπτά συνολικής συμμετοχής στους αγώνες.

Οι λόγοι της ταχείας ολοκλήρωσης

Η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την απόκτηση του Λίον Μπέιλι φαίνεται να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ ήταν το τελευταίο όνομα που μπήκε στο κάδρο των μεταγραφικών στόχων για την ενίσχυση των Πειραιωτών στις θέσεις των εξτρέμ.

Επιπλέον, η πίεση από την προθεσμία της λίστας των ποδοσφαιριστών που πρέπει να δηλωθούν για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Αυτή η προθεσμία οδήγησε στην ταχύτατη κίνηση των διαδικασιών, επιτρέποντας στον Ολυμπιακό να κλείσει τη συμφωνία εντός των απαιτούμενων χρονικών πλαισίων.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta