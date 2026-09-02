Ολυμπιακός: Εξετάζει Μπέιλι και Νους, επαφές και για Αποστολάκη

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εντατικές διεργασίες για την ενίσχυση του ρόστερ του, καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας. Οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προσθέσουν νέους παίκτες, ειδικά στις θέσεις των εξτρέμ, ώστε να συμπληρώσουν το παζλ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται ο Λέον Μπέιλι από την Άστον Βίλα και ο Τιάγκο Νους του ΟΦΗ, ενώ παράλληλα γίνονται κινήσεις και για τον Γιάννη Αποστολάκη.

Η περίπτωση του Λέον Μπέιλι

Στη λίστα του Ολυμπιακού έχει προστεθεί η περίπτωση του Λέον Μπέιλι, του Τζαμαϊκανού διεθνούς μεσοεπιθετικού της Άστον Βίλα. Ο 29χρονος εξτρέμ φέρεται να βρίσκεται εκτός των πλάνων του προπονητή Ουνάι Έμερι και αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ η αξία του, σύμφωνα με το Transfermarkt, κοστολογείται στα 14.000.000 ευρώ.

Οι συζητήσεις που φέρεται να διεξάγονται αυτή τη στιγμή δεν έχουν ξεκαθαρίσει εάν αφορούν κανονική μετεγγραφή ή δανεισμό. Ο Μπέιλι αποκτήθηκε από την Άστον Βίλα το καλοκαίρι του 2021 έναντι 32.000.000 ευρώ, μετά από εξαιρετικές σεζόν με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Με τη γερμανική ομάδα είχε 39 γκολ και 25 ασίστ σε 156 εμφανίσεις. Στην Άστον Βίλα, οι αριθμοί του κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα, με 23 γκολ και 25 ασίστ σε 163 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Την περασμένη σεζόν, ο Μπέιλι παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Ρόμα για ένα εξάμηνο. Εκεί είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, καταγράφοντας 11 ματς και 2 ασίστ, πριν επιστρέψει στην Αγγλία. Το υπόλοιπο μισό της σεζόν αγωνίστηκε σε 18 ματς με την Άστον Βίλα. Συνολικά, την περασμένη αγωνιστική περίοδο, πραγματοποίησε 30 συμμετοχές, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περίπου 900 λεπτά συμμετοχής.

Το ενδιαφέρον για τον Τιάγκο Νους

Παράλληλα με την περίπτωση του Λέον Μπέιλι, στο «τραπέζι» του Ολυμπιακού βρίσκεται και ο Τιάγκο Νους του ΟΦΗ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το βράδυ της Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων για τον παίκτη. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εκτιμά τις ικανότητες του Νους, κάτι που μεταφράζεται ουσιαστικά σε «πράσινο φως» για την απόκτησή του.

Οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως έχουν ψηλά στη λίστα τους τόσο τον Μπέιλι όσο και τον Νους για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσης. Είναι δεδομένο ότι θα κινηθούν για την απόκτηση ενός εκ των δύο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το σενάριο να αποκτήσουν και τους δύο ποδοσφαιριστές, στην περίπτωση που αποχωρήσει και ο Ζέλσον Μάρτινς.

Ο Γιάννης Αποστολάκης στο «ραντάρ» των Πειραιωτών

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός έχει στρέψει το βλέμμα του και στον Γιάννη Αποστολάκη, τον 21χρονο μέσο του ΟΦΗ. Οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση απόκτησης του νεαρού Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, στο Ηράκλειο κυκλοφορεί η πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη του κίνηση για τον Αποστολάκη.

Ο σχεδιασμός της ομάδας δεν επηρεάζεται από μία ενδεχόμενη απόκτηση του Γιάννη Αποστολάκη, παρόλο που μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις των εξτρέμ. Ο 21χρονος Έλληνας αντιμετωπίζεται περισσότερο ως ένα «πρότζεκτ» για το μέλλον και όχι ως ένας παίκτης που θα μπορούσε να μπει άμεσα στην ομάδα και να προσφέρει σημαντικά.

Αντίστροφη μέτρηση για την ευρωπαϊκή λίστα

Οι Πειραιώτες έχουν πλέον και το ρολόι να μετράει αντίστροφα, καθώς η προθεσμία για την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας λήγει απόψε στη μία τα ξημερώματα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι, με στόχο την ενίσχυση σε όλες τις θέσεις που κρίνεται απαραίτητο από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η προσπάθεια για τη συμπλήρωση του ρόστερ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit