Ο Καραλής αντιμέτωπος με τον Ντουπλάντις στον τελικό του ντάιαμοντ λιγκ

Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις από τη Σουηδία θα διασταυρώσουν τα κοντάρια τους για ένατη φορά φέτος στον ανοιχτό στίβο. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή, στο πλαίσιο του τελικού του ντάιαμοντ λιγκ στο επί κοντώ. Και οι δύο φιναλίστ έχουν επιδόσεις πάνω από τα 6.20μ για φέτος, γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα του αγώνα.

Ο Σουηδός πρωταθλητής έχει φετινό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο στα 6.25μ, ενώ ο Έλληνας αθλητής έχει φτάσει στα 6.20μ. Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2021 που ο Ντουπλάντις έχει τόσο μικρή διαφορά στην επίδοση με κάποιον αντίπαλό του, κάτι που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μονομαχία.

Η μεγάλη μονομαχία των κορυφαίων

Η ελληνο-σουηδική αυτή μονομαχία στο επί κοντώ θυμίζει έντονα την ουκρανο-ρωσική κόντρα που κυριάρχησε τη δεκαετία 1985-1994. Τότε, ο Ροντιόν Γκαταούλιν πίεζε συνεχώς τον ανίκητο Σεργκέι Μπούμπκα, καταφέρνοντας μάλιστα να τον νικήσει σε κάποιες περιπτώσεις.

Οι δύο αθλητές της εποχής εκείνης ώθησαν ο ένας τον άλλον σε επιδόσεις πάνω από τα έξι μέτρα, σε μια εποχή που τα κοντάρια δεν είχαν τη σημερινή εξέλιξη. Το επί κοντώ αποτελεί το μοναδικό αγώνισμα του στίβου όπου υπάρχει εξωγενής παράγοντας, το κοντάρι, χωρίς περιορισμούς.

Οι προηγούμενες αναμετρήσεις και το ρεκόρ του Καραλή

Στις Βρυξέλλες, ο Καραλής και ο Ντουπλάντις θεωρούνται μια κατηγορία μόνοι τους, καθώς απέχουν αρκετά από τους υπόλοιπους αθλητές. Συνολικά, οι δύο επικοντιστές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι σε 48 αγώνες, με το σκορ να είναι 47-1 υπέρ του Σουηδού.

Η μοναδική νίκη του Καραλή στην προσωπική τους μονομαχία σημειώθηκε το 2018, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ. Τότε, ο Έλληνας αθλητής είχε καταλάβει την 5η θέση με άλμα στα 5.80μ, ενώ ο Ντουπλάντις είχε τερματίσει 7ος με 5.70μ.

Το ρεκόρ σταδίου και η ιστορία του Diamond League

Το ρεκόρ σταδίου στις Βρυξέλλες είναι 6.11μ, επίδοση που καταγράφηκε το 2024. Ωστόσο, αυτό το ύψος μοιάζει πλέον χαμηλό για το κορυφαίο δίδυμο επικοντιστών όλων των εποχών, βάσει των επιδόσεών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο στάδιο του βασιλιά Μπουντουέν δεν έχει καταγραφεί ποτέ παγκόσμιο ρεκόρ.

Στους τελικούς των ντάιαμοντ λιγκ, ο Ντουπλάντις μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμες συμμετοχές από το 2021. Ο Κέντριξ έχει κερδίσει τους τελικούς του 2017 και του 2019. Μάλιστα, το 2017 έβαλε τέλος στην κυριαρχία του Ρενό Λαβιλενί από τη Γαλλία, ο οποίος είχε επτά συνεχόμενες νίκες από το 2010, τη χρονιά που το επί κοντώ εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ντάιαμοντ λιγκ.

Με πληροφορίες από: sportsfeed.gr