Επτά ομάδες της Super League σε απολογία την Παρασκευή

Επτά ομάδες της Super League κλήθηκαν σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, καθώς και ο Άρης, ο Αστέρας AKTOR, η Κηφισιά και ο Ηρακλής. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί. Οι κλήσεις αφορούν γεγονότα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η κλήση σε απολογία των επτά ομάδων

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League προχώρησε στην κλήση επτά ΠΑΕ για να δώσουν εξηγήσεις. Η απολογία τους έχει οριστεί για την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου του 2026, στις 10:00 το πρωί.

Οι ομάδες που καλούνται είναι οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ΠΑΕ Άρης, ΠΑΕ Αστέρας AKTOR, ΠΑΕ Κηφισιά και ΠΑΕ Ηρακλής. Οι κλήσεις αυτές έρχονται μετά τα όσα καταγράφηκαν στα παιχνίδια της δεύτερης «στροφής» του πρωταθλήματος.

Οι παραβάσεις για τον Αστέρα AKTOR

Η ΠΑΕ Αστέρας AKTOR καλείται σε απολογία για τον αγώνα της με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η κλήση βασίζεται στα αναφερόμενα στο Φύλλο Αγώνα της 30ης Αυγούστου 2026, το οποίο γνωστοποιήθηκε στην ομάδα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.).

Επιπλέον, συνυπολογίζονται η Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα της 30ης Αυγούστου 2026, η Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ της 2ας Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και η Έκθεση της Αστυνομίας με αριθμό πρωτοκόλλου 7443/26/1933880 της 1ης Σεπτεμβρίου 2026. Οι παραβάσεις αφορούν τα άρθρα 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Η περίπτωση της Κηφισιάς

Σε απολογία κλήθηκε και η ΠΑΕ Α.Ε. Κηφισιά, για περιστατικά που έλαβαν χώρα στον αγώνα της με την ΠΑΕ ΑΕΚ. Η κλήση βασίζεται στο Φύλλο Αγώνα της 30ης Αυγούστου 2026, το οποίο γνωστοποιήθηκε στην ομάδα, βάσει του άρθρου 15 του Κ.Α.Π.

Στα στοιχεία που εξετάζονται περιλαμβάνονται επίσης η Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα της 30ης Αυγούστου 2026 και η Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ της 2ας Σεπτεμβρίου 2026. Οι παραβάσεις για την Κηφισιά αφορούν τα άρθρα 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Τα δεδομένα για τον Άρη

Η ΠΑΕ Άρης θα βρεθεί επίσης ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου για τον αγώνα της με την ΠΑΕ ΟΦΗ. Η απολογία της βασίζεται στο Φύλλο Αγώνα της 30ης Αυγούστου 2026, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην ομάδα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.Α.Π.

Περαιτέρω στοιχεία που συνθέτουν την υπόθεση είναι η Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα της 30ης Αυγούστου 2026, η Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ της 2ας Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και η Έκθεση της Αστυνομίας με αριθμό πρωτοκόλλου 3592/26/1927488 της 1ης Σεπτεμβρίου 2026. Οι παραβάσεις που της καταλογίζονται είναι βάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Η κλήση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός, ως φιλοξενούμενη ομάδα στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, έχει επίσης κληθεί σε απολογία. Η κλήση του βασίζεται στα αναφερόμενα στο Φύλλο Αγώνα της 30ης Αυγούστου 2026, το οποίο γνωστοποιήθηκε στην ΠΑΕ, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.

Στα στοιχεία που περιλαμβάνονται για την κλήση του Ολυμπιακού είναι η Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα της 30ης Αυγούστου 2026, η Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ της 2ας Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και η Έκθεση της Αστυνομίας με αριθμό πρωτοκόλλου 7443/26/1933880 της 1ης Σεπτεμβρίου 2026, τα ίδια έγγραφα που αφορούν και τον Αστέρα AKTOR για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Οι υπόλοιπες ομάδες

Εκτός από τις παραπάνω ομάδες, σε απολογία κλήθηκαν επίσης ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής. Για αυτές τις ομάδες, η ανακοίνωση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου τις συμπεριλαμβάνει στη λίστα των επτά ΠΑΕ που θα περάσουν από τη διαδικασία της Παρασκευής.

Οι κλήσεις αφορούν γενικότερα τα όσα καταγράφηκαν στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, όπως αναφέρεται στη σχετική λίστα που δημοσιεύτηκε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta