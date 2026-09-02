Πέντε πρωταθλητές Ελλάδας στην απαιτητική ανάβαση Βελουχίου με 70 ποδηλάτες

Πέντε πρωταθλητές Ελλάδας του 2026, οι οποίοι είναι κάτοχοι συνολικά εννέα εθνικών τίτλων, θα βρεθούν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην εκκίνηση του «Cycling for All – Ανάβαση Βελουχίου». Μαζί τους θα αγωνιστούν περίπου 70 ποδηλάτες, αθλητές και ερασιτέχνες, σε μία από τις πιο απαιτητικές διαδρομές της ελληνικής ποδηλασίας, με τον τερματισμό να βρίσκεται στα 1.858 μέτρα. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί την αιχμή του προγράμματος δράσεων της Cycling Greece για τον μήνα Σεπτέμβριο, η οποία διατηρεί το ποδήλατο σε κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η συμμετοχή των πρωταθλητών και η πρόκληση του Βελουχίου

Στην εκκίνηση της «Ανάβασης Βελουχίου» θα δώσουν το παρών κορυφαία ονόματα της ελληνικής ποδηλασίας. Η Ελευθερία Γιάχου, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, ο Γιώργος Κούσης, ο Μιλτιάδης Γιαννούτσος και ο Ελευθέριος Αποστολόπουλος, όλοι τους πρωταθλητές Ελλάδας του 2026, θα συμμετάσχουν στον αγώνα. Οι πέντε αυτοί αθλητές έχουν κατακτήσει συνολικά εννέα εθνικούς τίτλους, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού.

Η ανάβαση αυτή θεωρείται μία από τις πλέον απαιτητικές διαδρομές στην ελληνική ποδηλασία, προσελκύοντας τόσο έμπειρους αθλητές όσο και ερασιτέχνες ποδηλάτες που επιθυμούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Ο τερματισμός στην κορυφή του Βελουχίου, σε υψόμετρο 1.858 μέτρων, προσθέτει στην πρόκληση και τη θεαματικότητα της διοργάνωσης.

Οι στόχοι και οι δράσεις της Cycling Greece

Η Cycling Greece, μέσω της Οργανωτικής Επιτροπής του ΥΠΑΙΘ. Αθλητισμού για τον ΔΕΗ Tour of Hellas, συνεχίζει τη δραστηριότητά της και μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς Γύρου του 2026. Οι πρωτοβουλίες της στοχεύουν στην ανάπτυξη της ποδηλασίας, την προώθηση της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και τη σύνδεση του αθλητισμού με τις τοπικές κοινωνίες.

Στους βασικούς στόχους της οργάνωσης περιλαμβάνεται, πέρα από τη διοργάνωση του ΔΕΗ Tour of Hellas, η ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού. Επίσης, επιδιώκεται η ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες και η προώθηση της ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και άθλησης.

Η επιστροφή στην κορυφή του Βελουχίου

Η φετινή ανάβαση επαναφέρει μία από τις χαρακτηριστικότερες εικόνες του ΔΕΗ Tour of Hellas. Το 2024, η κορυφή του Βελουχίου είχε φιλοξενήσει τον τερματισμό του 3ου και «βασιλικού» ετάπ του Γύρου, σε μία από τις πιο απαιτητικές και θεαματικές διαδρομές του θεσμού. Δύο χρόνια αργότερα, η Cycling Greece επιστρέφει στην ίδια κορυφή.

Αυτή τη φορά, η επιστροφή γίνεται με μία συμμετοχική διοργάνωση, η οποία φέρνει κοντά τόσο τους πρωταθλητές όσο και τους αθλητές και ερασιτέχνες ποδηλάτες. Η επιλογή του Βελουχίου υπογραμμίζει τη σημασία της περιοχής για την ελληνική ποδηλασία και την επιθυμία της διοργάνωσης να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους συμμετέχοντες.

Δράσεις για κυκλοφοριακή αγωγή και παιδιά

Οι δράσεις της Cycling Greece στην Ευρυτανία δεν περιορίζονται μόνο στον αγώνα. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν την ανάβαση, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Καρπενησίου θα φιλοξενήσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στα παιδιά. Αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην κυκλοφοριακή αγωγή, τη σωστή χρήση του ποδηλάτου και την ασφαλή συμπεριφορά στον δρόμο.

Παράλληλα, η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 20:00, στην πλατεία Δημαρχείου Αγιάς. Εκεί, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με τα ποδήλατά τους σε μία ειδικά διαμορφωμένη πίστα δεξιοτεχνίας, η οποία ήταν αφιερωμένη στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, ενημερώθηκαν για τα «τυφλά σημεία» των μεγάλων οχημάτων, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ποδηλάτες στον δρόμο, τους βασικούς κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας, καθώς και τα οφέλη της άθλησης και της βιώσιμης μετακίνησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta