Ο Ζοάο Μάριο στην Αθήνα για την ΑΕΚ: Επιστρέφει στην «Ένωση» ο Πορτογάλος

Ο Ζοάο Μάριο βρίσκεται ξανά σε αθηναϊκό έδαφος, καθώς η ΑΕΚ προχωρά στην επανένταξή του στο δυναμικό της ομάδας. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε αγωνιστεί και την περσινή σεζόν με τη φανέλα της «Ένωσης» ως δανεικός, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των «κιτρινόμαυρων», καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό.

Η άφιξη και η συμφωνία

Ο 33χρονος επιθετικός μέσος έφτασε στην Αθήνα, με την ΑΕΚ να βρίσκεται στο τελικό στάδιο της απόκτησής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβόλαιο που θα υπογράψει με την πρωταθλήτρια ομάδα θα έχει διάρκεια δύο ετών, σηματοδοτώντας την πλήρη επιστροφή του στην ομάδα.

Η συμφωνία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς ο παίκτης έχει ήδη εξασφαλίσει την ελευθέρας του από την προηγούμενη ομάδα του, την Μπεσίκτας. Η ΑΕΚ κινήθηκε άμεσα για την απόκτησή του, ενόψει των αγωνιστικών αναγκών της νέας σεζόν.

Η αποδέσμευση από την Μπεσίκτας

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής εξασφάλισε την ελευθέρας του από την Μπεσίκτας, την ομάδα στην οποία ανήκε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τουρκική ομάδα δεν υπολόγιζε στις υπηρεσίες του Ζοάο Μάριο και τον είχε συμπεριλάβει στη λίστα των παικτών που δεν ήταν στα πλάνα της.

Ως εκ τούτου, η αποχώρησή του από την Μπεσίκτας έγινε ως ελεύθερη μετεγγραφή, διευκολύνοντας την επιστροφή του στην ΑΕΚ. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στην «Ένωση» να κινηθεί για την απόκτηση ενός παίκτη που γνωρίζει καλά το περιβάλλον της ομάδας.

Ο λόγος της επιστροφής και ο ρόλος του

Η «Ένωση» αποφάσισε να κινηθεί για την απόκτηση του Ζοάο Μάριο, καθώς δημιουργήθηκε ένα κενό στη μεσοεπιθετική της γραμμή. Η παραχώρηση του Ντέρεκ Κουτέσα στη Σερβέτ βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της, ανοίγοντας έτσι μία θέση στο ρόστερ των «κιτρινόμαυρων».

Ο Πορτογάλος αναμένεται να έρθει και πάλι ως συμπληρωματική λύση, προσφέροντας πολύτιμες βοήθειες στον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος χαίρει της εκτίμησης του παίκτη. Ο ρόλος του θα είναι να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στις επιλογές του προπονητή, δίνοντας βάθος και επιλογές στην μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΚ.

Η περσινή του παρουσία και το καθοριστικό γκολ

Ο Ζοάο Μάριο δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο για τους φιλάθλους της ΑΕΚ, καθώς αγωνίστηκε ως δανεικός στην ομάδα και την περσινή σεζόν. Η παρουσία του ήταν καθοριστική, καθώς σημείωσε το γκολ που έκρινε το πρωτάθλημα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Το τέρμα αυτό, που επιτεύχθηκε μέσα στην Allwyn Arena, ήταν κομβικής σημασίας για την πορεία της «Ένωσης» προς την κατάκτηση του τίτλου. Ο Πορτογάλος παίκτης είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις με την αγωνιστική του προσφορά, γεγονός που οδήγησε την ΑΕΚ να επιδιώξει την οριστική του απόκτηση.

Τα στατιστικά της προηγούμενης σεζόν

Την περσινή σεζόν, ο Ζοάο Μάριο κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων, σκόραρε έξι γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του ξεπέρασε τα 2.000 λεπτά, δείχνοντας την εμπιστοσύνη που του έδειξε το τεχνικό επιτελείο. Οι αριθμοί αυτοί υπογραμμίζουν την αποτελεσματικότητά του και την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι, τόσο στην εκτέλεση όσο και στη δημιουργία φάσεων. Η επανάληψη μιας ανάλογης απόδοσης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ΑΕΚ στις προκλήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit