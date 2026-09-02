Το Greek Maritime Golf Event 2026 υποδέχεται την ελίτ της ναυτιλίας στην Costa Navarino

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το Greek Maritime Golf Event, μια διοργάνωση που συμπληρώνει 12 χρόνια παρουσίας στον χώρο και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα κορυφαία στελέχη της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας. Από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026, η Costa Navarino θα φιλοξενήσει αυτή τη σημαντική συνάντηση γκολφ, η οποία συνδυάζει την αθλητική αριστεία με την κοινωνική προσφορά. Η φετινή δράση θα επικεντρωθεί στο βραβευμένο The Dunes Course.

Η διοργάνωση και ο τόπος διεξαγωγής

Το Greek Maritime Golf Event, που έχει καθιερωθεί ως η σημαντικότερη συνάντηση γκολφ του ναυτιλιακού κλάδου, φέτος συμπληρώνει 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Το ραντεβού για τους συμμετέχοντες δίνεται στην Costa Navarino, έναν προορισμό που φημίζεται για τις εγκαταστάσεις του.

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει τα κορυφαία στελέχη τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η αγωνιστική δράση θα επικεντρωθεί στο επιβλητικό The Dunes Course, ένα βραβευμένο γήπεδο γκολφ που υπόσχεται υψηλού επιπέδου αναμετρήσεις.

Η αγωνιστική δράση στο γκολφ

Η κορύφωση της αγωνιστικής δράσης έχει οριστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη των αγώνων στις 10:00 το πρωί. Οι γκολφέρ θα διαγωνιστούν χωρισμένοι σε τετράδες, ακολουθώντας το σύστημα Shotgun Scramble 4-Ball, με τη μορφή 2 better ball. Αυτή η ιδιαίτερη μορφή αγώνα απαιτεί στρατηγική συνεργασία μεταξύ των μελών κάθε ομάδας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 18 οπές του The Dunes Course, προσφέροντας υψηλό ανταγωνισμό. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιδείξουν τις ικανότητές τους και να συνεργαστούν αποτελεσματικά για να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των οπών.

Παράλληλες εκδηλώσεις και η τελετή απονομής

Παράλληλα με το κύριο τουρνουά γκολφ, η διοργάνωση περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες. Στις 11:30 το πρωί, θα διεξαχθεί ένα ειδικό Golf Clinic. Αυτό το κλινικό σεμινάριο απευθύνεται στους προσκεκλημένους που επιθυμούν να εισαχθούν στα μυστικά του αθλήματος, προσφέροντας την ευκαιρία να μάθουν τις βασικές αρχές υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου επαγγελματία προπονητή.

Η αυλαία της ημέρας θα πέσει με την Τελετή Απονομής των βραβείων. Την παρουσίαση της τελετής θα αναλάβει ο Joe Arlauckas, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης και αναγνωρίζεται ως θρύλος της EuroLeague, προσδίδοντας κύρος στην εκδήλωση.

Κοινωνική προσφορά και φιλανθρωπικός χαρακτήρας

Πιστό στον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, το Greek Maritime Golf Event στηρίζει ενεργά τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Η διοργάνωση επιδιώκει να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στον αγώνα του Συλλόγου για την ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν από νεοπλασματική ασθένεια.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς των βραβεύσεων, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ξεχωριστά δώρα. Αυτά τα δώρα θα είναι διαθέσιμα σε ειδικές “buy now” τιμές, με τα έσοδα να ενισχύουν απευθείας τις δράσεις του Συλλόγου «Η Φλόγα» και να συμβάλλουν στην υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Οι υποστηρικτές της διοργάνωσης

Η πραγματοποίηση της φετινής διοργάνωσης βασίζεται στη σταθερή υποστήριξη κορυφαίων οργανισμών του χώρου. Ως Platinum Sponsor, το διεθνούς κύρους νηολόγιο της IRI / The Marshall Islands Registry επιβεβαιώνει την αφοσίωσή του στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που προάγουν τη δικτύωση, την αριστεία και τις αξίες του ναυτιλιακού τομέα.

Η Marine Tours, μια ηγέτιδα εταιρεία Travel Management στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δίνει για μία ακόμη χρονιά το «παρών» ως Silver Sponsor. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη επαγγελματικών ταξιδιωτικών αναγκών και βαθιά εξειδίκευση στην υποστήριξη της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση και «αγκαλιάζει» το σύνολο των φιλανθρωπικών της δράσεων.

Επιπλέον, η Arrow συμμετέχει στο Greek Maritime Golf Event ως Bronze Sponsor, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σύνδεσή της με τη ναυτιλιακή κοινότητα. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή παρουσία στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά και εξειδικεύεται στις ναυλομεσιτικές υπηρεσίες. Τέλος, η Golden Stone Maritime Ventures SA ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και συμμετέχει ως Official Sponsor. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον διεθνή ναυτιλιακό κλάδο, με προσανατολισμό στην ανάπτυξη και αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στον χώρο της ναυτιλίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta