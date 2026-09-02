ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Ώρα και κανάλι μετάδοσης του αγώνα κυπέλλου

Ο Ολυμπιακός ξεκινά σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, την πορεία του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Πειραιώτες ταξιδεύουν στη Λάρισα για να αναμετρηθούν με την ΑΕΛ Novibet, σε μια αναμέτρηση που σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεων τους στη διοργάνωση. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:00 το βράδυ, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη.

Η έναρξη της πορείας στο κύπελλο Ελλάδας

Η ομάδα του Ολυμπιακού δίνει σήμερα το πρώτο της παιχνίδι για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΛ Novibet, σε έναν αγώνα που διεξάγεται στη Λάρισα. Η αναμέτρηση αποτελεί την πρεμιέρα των Πειραιωτών στη διοργάνωση, με στόχο την καλή αρχή και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το παιχνίδι έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 20:00 το βράδυ, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της ομάδας τους. Η αναμέτρηση αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες βασικών παικτών και να ενσωματώσει νέα πρόσωπα.

Τηλεοπτική μετάδοση και ζωντανή ενημέρωση

Για τους φιλάθλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet με τον Ολυμπιακό, η ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη θα είναι διαθέσιμη. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ, ξεκινώντας ακριβώς στις 20:00, την προγραμματισμένη ώρα έναρξης.

Επιπλέον, για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από την τηλεόραση, υπάρχει η επιλογή της ζωντανής ενημέρωσης. Η εξέλιξη του αγώνα θα μεταδίδεται ζωντανά από το Gazzetta, προσφέροντας λεπτό προς λεπτό κάλυψη και όλες τις σημαντικές στιγμές της αναμέτρησης.

Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η αποστολή

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έκανε γνωστή την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Λάρισα για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην λίστα των εκλεκτών του Ισπανού τεχνικού ξεχώριζε το όνομα του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται για πρώτη φορά μεταξύ των επιλογών του προπονητή, σηματοδοτώντας την πρώτη του παρουσία σε αποστολή.

Η αναλυτική αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Ρέτσος, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Γκαρθία, Φρόιλερ, Μπάκουλας, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ζότα, Γκονζάλες και Κλέιτον. Αυτοί είναι οι παίκτες που θα διεκδικήσουν τη νίκη στην πρεμιέρα του κυπέλλου.

Απουσίες βασικών και η ευκαιρία των νεαρών

Από την αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, απουσιάζουν αρκετοί βασικοί ποδοσφαιριστές της ομάδας. Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι Ορτέγκα, Πιρόλα, Έσε και Ελ Καμπί, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του προπονητή για το παιχνίδι του Κυπέλλου. Οι απουσίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών.

Επιπλέον, εκτός αποστολής βρίσκεται και ο Ροντινέι, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οδεύει προς τη Σάντος. Αντίθετα, ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να δώσει ευκαιρίες σε αρκετούς νεαρούς παίκτες, συμπεριλαμβάνοντάς τους στην αποστολή. Μεταξύ των νεαρών που βρίσκονται στους εκλεκτούς του Μεντιλίμπαρ είναι οι Κουτσογούλας, Φίλης και Μπάκουλας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν τις δυνατότητές τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta