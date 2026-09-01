Οι Αφρικανοί αναφέρουν ότι ο Ουναΐ βρίσκεται ένα βήμα πριν τον Παναθηναϊκό

Ένα δημοσίευμα από ιστοσελίδα που ασχολείται αποκλειστικά με το αφρικανικό ποδόσφαιρο φέρνει τον Αζεντίν Ουναΐ σε απόσταση αναπνοής από τον Παναθηναϊκό. Η αφρικανική ιστοσελίδα «africafoot» καταπιάστηκε με το μεταγραφικό σήριαλ του Μαροκινού μέσου, δίνοντας μία νέα και ιδιαίτερα σημαντική διάσταση στις εξελίξεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της, ο Ουναΐ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την οριστική μετακίνησή του στο «τριφύλλι».

Οι εξελίξεις στο μεταγραφικό σήριαλ του Ουναΐ

Το όνομα του Αζεντίν Ουναΐ έχει απασχολήσει έντονα το μεταγραφικό παζάρι, με τις τελευταίες πληροφορίες να προέρχονται από την αφρικανική ιστοσελίδα «africafoot». Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, γνωστή για την κάλυψη θεμάτων που αφορούν το ποδόσφαιρο της Αφρικής, αναφέρει πως ο Μαροκινός μέσος βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

Αυτή η εξέλιξη δίνει νέα πνοή στο σήριαλ της μετακίνησης του ποδοσφαιριστή, καθώς οι αναφορές κάνουν λόγο για ένα και μόνο βήμα που απομένει για να φορέσει τη φανέλα του «τριφυλλιού». Οι φίλοι της ομάδας παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς ο Ουναΐ αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά το δυναμικό της.

Ο Παναθηναϊκός υπερτερεί του ολλανδικού ανταγωνισμού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «africafoot», ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει καταφέρει να υπερκεράσει τον ανταγωνισμό από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες που διεκδικούσαν τον Μαροκινό μέσο. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει πως οι «πράσινοι» κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους δύο ισχυρούς «μνηστήρες» από την Ολλανδία.

Πρόκειται για τις ιστορικές ομάδες του Άγιαξ και της Αϊντχόφεν, οι οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Αζεντίν Ουναΐ. Η επιτυχία του Παναθηναϊκού στην προσέλκυση του ποδοσφαιριστή αποδίδεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην προσφορά ενός πολύ καλού οικονομικού πακέτου, το οποίο κρίθηκε πιο ελκυστικό από τις προτάσεις των ολλανδικών συλλόγων.

Οι ιατρικές εξετάσεις ως το τελευταίο στάδιο

Οι πληροφορίες από την αφρικανική ιστοσελίδα υπογραμμίζουν ότι η μετακίνηση του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Το ρεπορτάζ αναφέρει ρητά πως απομένει μονάχα ένα βήμα για να ολοκληρωθεί και να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του Μαροκινού μέσου στο «τριφύλλι».

Αυτό το τελευταίο βήμα, όπως τονίζεται, είναι οι ιατρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή. Οι ιατρικές εξετάσεις αποτελούν ένα τυπικό αλλά απαραίτητο στάδιο σε κάθε μεταγραφή, διασφαλίζοντας την καλή φυσική κατάσταση του παίκτη. Παρόλο που δεν γίνεται αναφορά σε οριστική συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών, δηλαδή του παίκτη, της νυν ομάδας του και του Παναθηναϊκού, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά.

Η πορεία των διαπραγματεύσεων

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ από τον Παναθηναϊκό φαίνεται να έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Η αφρικανική ιστοσελίδα «africafoot» αναφέρει ότι οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, κάτι που ενισχύει την αίσθηση ότι η μεταγραφή βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Η απουσία αναφοράς σε πλήρη συμφωνία μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων πλευρών δεν αναιρεί την προχωρημένη κατάσταση των διαπραγματεύσεων, όπως αυτή περιγράφεται. Η προσφορά του «πολύ καλού οικονομικού πακέτου» από τους «πράσινους» φαίνεται να έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου της απόκτησης του Μαροκινού μέσου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta