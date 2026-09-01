Το μεταγραφικό φινάλε του ΠΑΟΚ μετά τους Ούγκρεσιτς και Κόστα

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην ανακοίνωση του Ογκνιέν Ούγκρεσιτς το περασμένο Σάββατο, ενώ αναμένει στη Θεσσαλονίκη τον Ντιέγκο Κόστα, πιθανότατα την Παρασκευή, για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφή συμβολαίου. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός θα αγωνιστεί στην Τούμπα ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ από την Κράσνονταρ. Αυτές οι κινήσεις σηματοδοτούν την έναρξη των δύο εβδομάδων που θα καθορίσουν το τελικό ρόστερ του «Δικεφάλου».

Οι νέες προσθήκες και ο ρόλος τους

Με την απόκτηση του νεαρού Σέρβου, Ογκνιέν Ούγκρεσιτς, ο Αλέσιο Λίσι ενισχύει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Ο παίκτης αναμένεται να προσφέρει λύσεις στον νευραλγικό χώρο του κέντρου, όπου οι ανάγκες είναι εμφανείς.

Παράλληλα, ο Ντιέγκο Κόστα έρχεται να προσθέσει μία ακόμη επιλογή στα στόπερ του ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους κεντρικούς αμυντικούς που βρίσκονται ήδη στο ρόστερ, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στον προπονητή.

Οι επιτακτικές ανάγκες στον άξονα

Παρά τις μέχρι τώρα μεταγραφικές κινήσεις, οι ανάγκες του «Δικεφάλου» παραμένουν μεγάλες και διακριτές, ακόμη και μετά από νίκες όπως αυτή απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στην Τούμπα έχει γίνει αντιληπτό ότι μία από τις πιο σημαντικές ανάγκες, ισάξια με την απόκτηση ενός επιθετικού κρούσης, αφορά τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα στη θέση «6», την οποία καλύπτουν αυτή την περίοδο ο Μπαπτίστ Σανταμαρία και ο Γκρεγκ Τέιλορ. Ο Γκρεγκ Τέιλορ έχει πλέον πάψει να λογίζεται ως αριστερός μπακ και χρησιμοποιείται ως ανασταλτικός μέσος, υπογραμμίζοντας την έλλειψη εξειδικευμένων λύσεων.

Με τον Σουαλιό Μεϊτέ να βρίσκεται εκτός δράσης, είναι φανερό πως οι «ασπρόμαυροι» χρειάζονται άμεση ενίσχυση στον νευραλγικό χώρο του άξονα, ακριβώς μπροστά από τα στόπερ. Οι μεταγραφικές αναζητήσεις της ομάδας περιλαμβάνουν πλέον και έναν αθλητικό αμυντικό μέσο, ο οποίος θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στην ανασταλτική λειτουργία.

Το μέτωπο του επιθετικού

Ψηλά στις προτεραιότητες του ΠΑΟΚ παραμένει το θέμα της απόκτησης ενός ακόμη επιθετικού. Οι άνθρωποι της ομάδας βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο και υπολογίζεται από τον σύλλογό του. Η προσπάθεια για την απόκτησή του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τουλάχιστον για την ώρα, η υπόθεση δεν φαίνεται να είναι εύκολη. Ωστόσο, στην Τούμπα δείχνουν αποφασισμένοι να ενισχύσουν την επιθετική γραμμή με έναν ακόμη ποδοσφαιριστή και εκφράζουν την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Η περίπτωση του δεξιού μπακ

Αντίθετα με τις άλλες θέσεις, η υπόθεση του δεξιού μπακ, ο οποίος θα παρείχε καλύψεις στον Τζόντζο Κένι, φαίνεται να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος αυτή την περίοδο. Η περίπτωση του Μικελμπρενσί, ο οποίος ήταν ο αρχικός στόχος, δεν προχώρησε.

Επιπλέον, το ενδιαφέρον για τον Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ ατόνησε, με αποτέλεσμα το θέμα του εναλλακτικού ακραίου αμυντικού να μην έχει παρουσιάσει καμία εξέλιξη. Το επόμενο διάστημα θα φανεί αν υπάρχει οριστική απόφαση να καλυφθεί η ανάγκη για τη διαχείριση του Άγγλου παίκτη εκ των έσω.

Με πληροφορίες από: Gazzetta