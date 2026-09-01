Η έφεση της Καλαμάτας για τον Μπολίβαρ έγινε δεκτή

Ευχάριστα νέα προέκυψαν για την Καλαμάτα, καθώς η έφεσή της σχετικά με την ποινή του ποδοσφαιριστή Τζιοβάνι Μπολίβαρ έγινε δεκτή. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι ο 24χρονος επιθετικός είναι πλέον διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Βόλο. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει σημαντική ανάσα στην ομάδα της Μαύρης Θύελλας και στον προπονητή της.

Η δικαίωση της Καλαμάτας

Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) δικαίωσε την Καλαμάτα μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει για την τιμωρία του Τζιοβάνι Μπολίβαρ. Η απόφαση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης της υπόθεσης από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της μεσσηνιακής ομάδας.

Η αρχική ποινή που είχε επιβληθεί στον Βενεζουελάνο φορ μειώθηκε σημαντικά, από τις τρεις αγωνιστικές στις οποίες είχε τιμωρηθεί αρχικά, σε μόλις μία. Αυτή η μείωση της ποινής αποτελεί μια θετική εξέλιξη για την Καλαμάτα, καθώς της επιτρέπει να υπολογίζει ξανά στις υπηρεσίες του βασικού της επιθετικού.

Ανακούφιση για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα

Η μείωση της ποινής του Τζιοβάνι Μπολίβαρ προσφέρει μια σημαντική ανάσα στον προπονητή της Καλαμάτας, Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Ο επιθετικός, ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της Μαύρης Θύελλας, είναι πλέον στη διάθεσή του, ενισχύοντας τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου για τις επερχόμενες αναμετρήσεις.

Η αρχική αυστηρή τιμωρία του Μπολίβαρ είχε δημιουργήσει προβληματισμό στην ομάδα, ωστόσο η επιτυχής έφεση αλλάζει τα δεδομένα. Ο Χριστοφιλέας μπορεί πλέον να υπολογίζει κανονικά στον παίκτη για τους αγώνες, ξεκινώντας από την αποψινή αναμέτρηση Κυπέλλου.

Το ιστορικό της αποβολής

Ο Τζιοβάνι Μπολίβαρ είχε αρχικά τιμωρηθεί αυστηρά λόγω της αποβολής του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στον Άρη. Η συγκεκριμένη απόφαση είχε οδηγήσει στην επιβολή ποινής τριών αγωνιστικών, γεγονός που είχε ωθήσει τη διοίκηση της Καλαμάτας σε άμεση αντίδραση.

Η διοίκηση της μεσσηνιακής ομάδας προχώρησε στην προσφυγή στη δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ, επιδιώκοντας την επανεξέταση της υπόθεσης. Οι ισχυρισμοί της ομάδας έγιναν δεκτοί, με αποτέλεσμα την ανατροπή της αρχικής απόφασης και τη μείωση της ποινής.

Η επίσημη απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων

Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε συγκεκριμένη απόφαση σχετικά με την υπόθεση του Τζιοβάνι Μπολίβαρ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Επιτροπή δέχθηκε την έφεση του ποδοσφαιριστή Bolivar Alvarado.

Η απόφαση προέβλεπε τη μεταρρύθμιση της υπ' αριθμόν 175/28.08.2026 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Superleague 1. Ως εκ τούτου, επιβλήθηκε στον εκκαλούντα η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή ογδόντα (80) ευρώ.

Άμεση επιστροφή στη δράση

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, ο Τζιοβάνι Μπολίβαρ έχει ήδη εκτίσει τη μοναδική πλέον αγωνιστική της ποινής του. Αυτό συνέβη στο παιχνίδι που διεξήχθη στο Αγρίνιο, καθιστώντας τον παίκτη άμεσα διαθέσιμο.

Ο επιθετικός τίθεται ξανά στη διάθεση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος τον υπολογίζει κανονικά για το αποψινό ματς Κυπέλλου με τον Βόλο. Η επιστροφή του Μπολίβαρ αναμένεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της Καλαμάτας σε μια κρίσιμη αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta