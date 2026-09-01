Πρόβλημα με τον Γκάμπριελ Ντεκ στη Ρεάλ Μαδρίτης λόγω τραυματισμού

Πονοκέφαλο προκαλεί στη Ρεάλ Μαδρίτης ο τραυματισμός του Γκάμπριελ Ντεκ, καθώς ο Αργεντινός φόργουορντ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αναμέτρηση της εθνικής του ομάδας με τον Καναδά. Το περιστατικό συνέβη τρεις εβδομάδες πριν από το τζάμπολ της Euroleague, δημιουργώντας σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του παίκτη. Η εξέλιξη αυτή θέτει τον προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ αντιμέτωπο με ένα σημαντικό απρόοπτο, επηρεάζοντας ενδεχομένως τον σχεδιασμό της ομάδας.

Ο τραυματισμός του Αργεντινού φόργουορντ σε κρίσιμο αγώνα

Ο Γκάμπριελ Ντεκ υπέστη τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αργεντινής απέναντι στον Καναδά, μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αργεντινή ηττήθηκε σε αυτό το παιχνίδι με τελικό σκορ 97-92.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του αγώνα. Ο Ντεκ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αριστερό του ώμο, γεγονός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει άμεσα από το παρκέ. Μετά την αποχώρησή του, ο Αργεντινός φόργουορντ δεν μπόρεσε να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Υποτροπή σε προηγούμενο τραυματισμό

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο σχετικά με τον τραυματισμό του Γκάμπριελ Ντεκ είναι ότι πρόκειται για υποτροπή. Ο Αργεντινός καλαθοσφαιριστής είχε αντιμετωπίσει ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό στον αριστερό ώμο μόλις λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα με τον Καναδά.

Αυτή η επανεμφάνιση της ενόχλησης στον ίδιο ακριβώς σημείο του σώματός του συνιστά ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο νέο για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η υποτροπή δημιουργεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με τον χρόνο αποκατάστασης και την πλήρη επιστροφή του παίκτη στην αγωνιστική δράση.

Ανησυχία για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της Euroleague

Ο τραυματισμός του Γκάμπριελ Ντεκ έχει προκαλέσει «συναγερμό» στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο προπονητής της ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν σημαντικό «πονοκέφαλο» αναφορικά με την κατάσταση του βασικού του παίκτη.

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς η έναρξη της Euroleague απέχει μόλις τρεις εβδομάδες. Η παρουσία και η πλήρης ετοιμότητα του Ντεκ είναι καθοριστικής σημασίας για τους στόχους της ισπανικής ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η απουσία του ή η μη πλήρης αποκατάστασή του θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά το αγωνιστικό πλάνο.

Η αγωνιστική παρουσία του Ντεκ πριν την αναγκαστική αποχώρηση

Πριν από την αναγκαστική του αποχώρηση από το παρκέ λόγω του τραυματισμού, ο Γκάμπριελ Ντεκ πρόλαβε να αγωνιστεί για ένα διάστημα 12 λεπτών στην αναμέτρηση της Αργεντινής με τον Καναδά.

Κατά τη διάρκεια αυτού του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής του, ο Αργεντινός φόργουορντ είχε μια συγκεκριμένη στατιστική παρουσία. Κατέγραψε 6 πόντους, ενώ συνέλεξε επίσης 1 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ στους συμπαίκτες του. Όσον αφορά την ευστοχία του στα σουτ, είχε 2/4 επιτυχημένα δίποντα, ενώ δεν κατάφερε να ευστοχήσει στο μοναδικό τρίποντο που επιχείρησε, μετρώντας 0/1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta