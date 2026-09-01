Ο Άγιαξ στρέφεται στον Αντινγκρά, ανοίγει ο δρόμος για τον Ουναΐ στον Παναθηναϊκό

Ο Άγιαξ, ο οποίος αποτελούσε τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του Παναθηναϊκού στην υπόθεση της απόκτησης του Αζεντίν Ουναΐ, φαίνεται πως έχει πλέον στραφεί σε άλλη μεταγραφική επιλογή. Συγκεκριμένα, ο ολλανδικός σύλλογος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ενίσχυση του κέντρου του με τον Σιμόν Αντινγκρά. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για τους «πράσινους» στην προσπάθειά τους να φέρουν τον Μαροκινό μέσο πίσω στην Ελλάδα.

Ο Άγιαξ στρέφεται στον Σιμόν Αντινγκρά

Ο Άγιαξ, μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Αζεντίν Ουναΐ, έχει εστιάσει το ενδιαφέρον του στον Σιμόν Αντινγκρά. Ο σύλλογος του Άμστερνταμ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 24χρονου Ιβοριανού εξτρέμ από τη Σάντερλαντ. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια αλλαγή στην μεταγραφική στρατηγική του ολλανδικού συλλόγου, ο οποίος επιδιώκει την ενίσχυση του ρόστερ του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από τον Κιθ Ντάουνι του Sky Sports, η συμφωνία αφορά τον δανεισμό του Αντινγκρά για μία σεζόν. Το deal αναμένεται να αγγίξει τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει και οψιόν αγοράς για τον παίκτη, η οποία έχει οριστεί στο ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Αντινγκρά είχε υπογράψει στη Σάντερλαντ το περασμένο καλοκαίρι, με το κόστος της μεταγραφής του να ανέρχεται στις 21,5 εκατομμύρια λίρες.

Η κατάσταση της υγείας του Ιβοριανού εξτρέμ

Ο Σιμόν Αντινγκρά, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών συζητήσεων του Άγιαξ, αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ιβοριανός διεθνής εξτρέμ είναι τραυματισμένος, γεγονός που τον κρατά εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στους αγωνιστικούς χώρους. Η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να επηρεάζει τις προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ του Άγιαξ και της Σάντερλαντ για τον δανεισμό του, καθώς οι δύο πλευρές προχωρούν κανονικά προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο δρόμος για τον Ουναΐ ανοίγει διάπλατα για τον Παναθηναϊκό

Η απόφαση του Άγιαξ να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Αζεντίν Ουναΐ δημιουργεί ένα σημαντικά ευνοϊκότερο περιβάλλον για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» είχαν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου και πλέον πιέζουν για την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Ο Άγιαξ αποτελούσε τον ισχυρότερο ανταγωνιστή για τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη μεταγραφική υπόθεση. Σύμφωνα με μαροκινά Μέσα, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη υποβάλει την καλύτερη προσφορά για τον διεθνή μέσο, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να τον εντάξει στο δυναμικό του.

Εναλλακτικά σενάρια για τον Αζεντίν Ουναΐ

Πέρα από το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, υπάρχουν και άλλα σενάρια που αφορούν το μέλλον του Αζεντίν Ουναΐ. Τα μαροκινά Μέσα αναφέρουν ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική κατάληξη στις συζητήσεις της Τζιρόνα με τους Ολλανδούς, ο Ουναΐ έχει μια εναλλακτική επιλογή.

Αυτή η εναλλακτική προβλέπει την επιστροφή του Μαροκινού μέσου για μια δεύτερη θητεία στον Παναθηναϊκό. Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύει περαιτέρω την προοπτική του Παναθηναϊκού να αποκτήσει τον παίκτη, ειδικά μετά την αποχώρηση του Άγιαξ από τη διεκδίκησή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta