Ο ρόλος του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη φάνηκε και μέσω της Εθνικής ομάδας

Ο Άρης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μετρούν αντίστροφα για την επισημοποίηση της συμφωνίας τους, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες ή και ώρες. Ο αγωνιστικός ρόλος του 34χρονου φόργουορντ, ο οποίος θα ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας της Θεσσαλονίκης, έχει ήδη διαφανεί μέσα από την παρουσία του στην Εθνική ομάδα μπάσκετ.

Επισημοποίηση της συμφωνίας και οι προηγούμενες συζητήσεις

Η συνεργασία μεταξύ του Άρη και του Θανάση Αντετοκούνμπο φαινόταν προδιαγεγραμμένη από τις αρχές του καλοκαιριού. Η επικύρωσή της ήρθε, σε ένα βαθμό, μέσω του trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ και του γεγονότος ότι ο Θανάσης δεν θα τον ακολουθήσει στη Φλόριντα.

Συζητήσεις για τον επαναπατρισμό του Θανάση Αντετοκούνμπο και την ενδεχόμενη «προσγείωσή» του στο Nick Galis Hall είχαν γίνει και το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, τότε ο παίκτης είχε αποφασίσει να παρατείνει κατά έναν χρόνο την παρουσία του στο ΝΒΑ, παραμένοντας δίπλα στον αδερφό του. Πλέον, οι σκέψεις για παραμονή στις ΗΠΑ έχουν εξανεμιστεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Ο αγωνιστικός ρόλος και τα χαρακτηριστικά του Θανάση Αντετοκούνμπο

Με την επισημοποίηση της συμφωνίας να είναι θέμα χρόνου, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον αγωνιστικό ρόλο που θα αναλάβει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στον Άρη. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει συγκεκριμένες σκέψεις για την αξιοποίησή του, οι οποίες έχουν ήδη φανεί και μέσα από τους αγώνες της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Εθνική ομάδα.

Το κύριο χαρακτηριστικό του 34χρονου φόργουορντ είναι η διοχέτευση ενέργειας στο παρκέ, καθώς και η ικανότητά του στην άμυνα ψηλά, είτε με αλλαγές είτε με την πίεση που ασκεί. Επιπλέον, είναι γνωστός για τη δημιουργία χώρων για τους συμπαίκτες του. Αντιθέτως, το μακρινό σουτ και η δημιουργία plays για τον εαυτό του δεν ήταν ποτέ στο ρεπερτόριό του.

Η αξιοποίηση στην Εθνική ομάδα

Στον συναρπαστικό αγώνα της Εθνικής ομάδας με την Ισπανία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης χρησιμοποίησε τον Θανάση Αντετοκούνμπο ως «5αρι» σε χαμηλά σχήματα. Σε αυτή τη θέση, ο παίκτης αξιοποίησε τον όγκο και την ενέργειά του σε μια προσπάθεια να καλύψει την αδυναμία της Εθνικής στη ρακέτα.

Εκτός από τη θέση «5», ο Αντετοκούνμπο πήρε χρόνο και στη θέση «4» σε περιπτώσεις όπου το τεχνικό επιτελείο επιθυμούσε να προσδώσει ύψος και αθλητικότητα στην «πεντάδα» της ομάδας. Αυτή η ευελιξία στην αξιοποίησή του δείχνει ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο η συγκεκριμένη θέση, όσο το σχήμα που θα του ταιριάζει και ο ρόλος που θα έχει μέσα στο παιχνίδι.

Πώς θα ενταχθεί στο ρόστερ του Άρη

Με την προσθήκη του Θανάση Αντετοκούνμπο στο ήδη υπάρχον ρόστερ του Άρη, είναι ευνόητο ότι θα έχει έναν αντίστοιχο ρόλο και στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του αναμένεται να προσφέρει λύσεις και να ενισχύσει συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού.

Στο φιλικό παιχνίδι με τον Ηρακλή, λόγω ελλείψεων παικτών, ο Ι Τζέι Λιντέλ έπαιξε κυρίως στο «5». Ωστόσο, με την ενσωμάτωση των διεθνών παικτών και την επιστροφή των τραυματιών, ο Αμερικανός Λιντέλ αναμένεται να αγωνίζεται πίσω από τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ στη θέση «4», ενώ σε συγκεκριμένα σχήματα θα χρησιμοποιείται και στη θέση «3». Αντιθέτως, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα χρησιμοποιείται κυρίως στο «5».

Οι σκέψεις του Βασίλη Σπανούλη για τη νέα σεζόν

Για τον Λαρισαίο τεχνικό, Βασίλη Σπανούλη, μεγαλύτερη αξία έχουν τα σχήματα που έχει στο μυαλό του και μέσα από τα οποία θα επιχειρηθεί η άντληση των στοιχείων που μπορεί να προσφέρει ο διεθνής φόργουορντ. Η στρατηγική του προπονητή θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο ο Αντετοκούνμπο θα ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα και θα συμβάλει στους στόχους της.

Ο Σπανούλης θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την ενέργεια, την αμυντική ικανότητα και τη δημιουργία χώρων που χαρακτηρίζουν τον Θανάση Αντετοκούνμπο, προσαρμόζοντας τα συστήματα της ομάδας ώστε να αναδείξει τις δυνατότητές του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta