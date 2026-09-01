Προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τον Ισίδωρο Κουτσίδη με την Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ

Ο Ισίδωρος Κουτσίδης, Έλληνας αμυντικός του Ολυμπιακού, βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών εξελίξεων, καθώς φέρεται να οδεύει προς τη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από γερμανικά ΜΜΕ, ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ. Η πιθανή αυτή μετακίνηση έρχεται σε μία περίοδο όπου η μεταγραφική περίοδος φτάνει στο φινάλε της, με τον Ολυμπιακό να επιταχύνει τις διαδικασίες για τις αποχωρήσεις παικτών.

Οδεύει προς τη Γερμανία ο Έλληνας αμυντικός

Οι πληροφορίες που κάνουν τον γύρο των γερμανικών ΜΜΕ τοποθετούν τον Ισίδωρο Κουτσίδη κοντά σε μεταγραφή στη Γερμανία. Ειδικότερα, το «Skysports» αναφέρει ότι ο Έλληνας αμυντικός έχει προχωρημένες συζητήσεις με την Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ, μια ομάδα που αγωνίζεται στη Β' κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Ο 21χρονος στόπερ έχει εκφράσει την επιθυμία του να μετακομίσει στη Γερμανία για να συνεχίσει εκεί την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Η περίπτωση του Κουτσίδη αποτελεί μέρος των ενεργειών του Ολυμπιακού στο κομμάτι των αποχωρήσεων, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τις σχετικές κινήσεις πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου. Ο υψηλόσωμος στόπερ περιλαμβάνεται στη λίστα των παικτών που είναι πιθανό να αποχωρήσουν από τον πειραϊκό σύλλογο αυτή την περίοδο.

Οι διαπραγματεύσεις και το συμβόλαιο

Παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, δεν έχει υπάρξει ακόμα οριστική συμφωνία μεταξύ του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιριστή και της Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ. Η συγκεκριμένη πηγή, το «Skysports», τονίζει ότι δεν έχει γίνει αναφορά στον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα αποκτηθεί ο Ισίδωρος Κουτσίδης από τη γερμανική ομάδα. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η μεταγραφή θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή δανεισμού, πώλησης ή αν ο παίκτης θα αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Ένας σημαντικός παράγοντας στις διαπραγματεύσεις είναι η διάρκεια του συμβολαίου του Κουτσίδη με τον Ολυμπιακό, το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2027. Η λήξη του συμβολαίου σε τρία χρόνια αποτελεί ένα στοιχείο που επηρεάζει τις συζητήσεις για τους όρους της ενδεχόμενης μετακίνησής του στη Β' κατηγορία της Γερμανίας.

Η πορεία του Κουτσίδη στον Ολυμπιακό

Ο Ισίδωρος Κουτσίδης, ένας 21χρονος στόπερ, είχε συμπεριληφθεί στις επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού, Μεντιλίμπαρ, για την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο νεαρός αμυντικός είχε την ευκαιρία να λάβει χρόνο συμμετοχής στα φιλικά παιχνίδια, δείχνοντας τις δυνατότητές του στο τεχνικό επιτελείο.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ο Κουτσίδης είχε δοθεί δανεικός στην ομάδα του Βόλου, όπου απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες αγωνιζόμενος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πριν από τον δανεισμό του, ο υψηλόσωμος στόπερ είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του Youth League. Ήταν βασική μονάδα και μάλιστα καπετάνιος της Κ19 του Ολυμπιακού, η οποία πριν από δύο χρόνια κατάφερε να κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο, ένα επίτευγμα που αναδεικνύει τις ικανότητες και το ταλέντο του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta