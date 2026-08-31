Η Euroleague κίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά της Ντουμπάι για την υπόθεση Γουόκαπ

Η EuroLeague προχώρησε στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον της Ντουμπάι, με αφορμή την υπόθεση που αφορά τον καλαθοσφαιριστή Τόμας Γουόκαπ. Η απόφαση αυτή ελήφθη σήμερα, μετά από δηλώσεις του γενικού διευθυντή της ομάδας, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς.

Η διοργανώτρια αρχή είχε ήδη αποκαλύψει τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια, η οποία σχετίζεται με την προσέγγιση της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τον γκαρντ του Ολυμπιακού.

Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας

Η EuroLeague έλαβε την απόφαση να ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC. Η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στις δηλώσεις που πραγματοποίησε ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, οι οποίες αφορούσαν τον Τόμας Γουόκαπ. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε σήμερα, όπως επιβεβαιώνουν έγκυρες πηγές.

Η διοργανώτρια αρχή, μέσω αυτής της ενέργειας, διερευνά τις συνθήκες και τα γεγονότα που οδήγησαν στις συγκεκριμένες δηλώσεις και την ευρύτερη υπόθεση του παίκτη. Η έναρξη μιας πειθαρχικής διαδικασίας σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της συλλογής στοιχείων και της εξέτασης της υπόθεσης από τα αρμόδια όργανα.

Οι δηλώσεις του Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς

Στο επίκεντρο της πειθαρχικής διαδικασίας βρίσκονται οι δηλώσεις του Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, γενικού διευθυντή της Dubai BC. Οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες έγιναν σχετικά με τον Τόμας Γουόκαπ, κρίθηκαν από την EuroLeague ως λόγος για την έναρξη επίσημης έρευνας.

Ο γενικός διευθυντής της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής της διοργανώτριας αρχής, καθώς οι τοποθετήσεις του πυροδότησαν την αντίδραση της EuroLeague. Η φύση και το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών αποτελούν βασικό αντικείμενο της διερεύνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η προσέγγιση της Ντουμπάι προς τον Γουόκαπ

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η EuroLeague αποφάσισε να κινήσει πειθαρχική διαδικασία είναι η προσέγγιση της Dubai BC προς τον γκαρντ του Ολυμπιακού, Τόμας Γουόκαπ. Η διοργανώτρια αρχή είχε ήδη ενδείξεις και πληροφορίες σχετικά με αυτή την προσέγγιση, οι οποίες οδήγησαν στην τωρινή της ενέργεια.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκε στο στόχαστρο της EuroLeague για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον παίκτη. Η εξέταση αυτής της προσέγγισης αποτελεί κεντρικό κομμάτι της πειθαρχικής διαδικασίας, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των κανονισμών της διοργάνωσης.

Ο ρόλος του ανεξάρτητου δικαστή και το συμβόλαιο του παίκτη

Στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας, ένας ανεξάρτητος δικαστής έχει αναλάβει να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η συλλογή αυτών των δεδομένων αφορά κυρίως τους όρους του συμβολαίου του Τόμας Γουόκαπ. Ο δικαστής θα εξετάσει λεπτομερώς τις συμβατικές υποχρεώσεις του παίκτη, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη εικόνα της κατάστασης.

Ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος είναι 33 ετών, κατάγεται από το Τέξας και διαθέτει ελληνικό διαβατήριο. Είναι γνωστό ότι ο παίκτης απουσιάζει από την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Η απουσία του και οι όροι του συμβολαίου του αποτελούν σημαντικά στοιχεία που εξετάζονται από τον ανεξάρτητο δικαστή στην παρούσα φάση της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta