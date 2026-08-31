Σάσα Βεζένκοβ: «Αν είμαι υγιής, θα δώσω το παρών στο παράθυρο του Νοεμβρίου»

Ο Σάσα Βεζένκοβ προέβη σε δηλώσεις μετά την επικράτηση της Βουλγαρίας επί της Ρουμανίας, εκφράζοντας τη διάθεσή του να συμμετάσχει και στα επόμενα «παράθυρα» της FIBA. Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής τόνισε πως, εφόσον είναι υγιής, θα δώσει το παρών στα ματς του Νοεμβρίου. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στον αγώνα.

Δηλώσεις μετά τη νίκη επί της Ρουμανίας

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στους δημοσιογράφους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Βουλγαρίας με τη Ρουμανία, όπου η ομάδα του αναδείχθηκε νικήτρια. Η παρουσία του στον αγώνα ήταν καθοριστική, και οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν τόσο στην τρέχουσα επιτυχία όσο και στις μελλοντικές του δεσμεύσεις με την εθνική ομάδα.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ χαρακτήρισε τη νίκη ως «καλή αρχή» για την ομάδα του. Υπενθύμισε πως η Ρουμανία είχε κερδίσει την Ελλάδα, παρόλο που η ελληνική ομάδα δεν αγωνίστηκε με την ιδανική της σύνθεση, και πως οι Ρουμάνοι πάλεψαν και απέναντι στο Μαυροβούνιο, ευρισκόμενοι σε καλό αγωνιστικό ρυθμό.

Διαθεσιμότητα για τα «παράθυρα» του Νοεμβρίου

Ο Σάσα Βεζένκοβ ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τη συμμετοχή του στα προσεχή «παράθυρα» των προκριματικών του Eurobasket. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως αν είναι υγιής, θα είναι διαθέσιμος και θα δώσει το παρών στα ματς που έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

Ο καλαθοσφαιριστής αναφέρθηκε σε ένα παλαιότερο περιστατικό, πριν από δύο χρόνια, όταν προετοιμαζόταν για έναν ολόκληρο μήνα, αλλά δεν αγωνίστηκε τον Νοέμβριο κόντρα στο Μαυροβούνιο λόγω ενός σπασμένου δαχτύλου. Επισήμανε ότι η κατάσταση παρακολουθείται μέρα με τη μέρα, αλλά η πρόθεσή του είναι να είναι παρών εφόσον η υγεία του το επιτρέπει.

Η σημασία του αγώνα με τη Δανία

Στις δηλώσεις του, ο Βεζένκοβ έκανε ειδική αναφορά στον αγώνα με τη Δανία, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο σε βουλγαρικό έδαφος. Εξέφρασε την ελπίδα του ότι το εκτός έδρας παιχνίδι στη Δανία, που είναι προγραμματισμένο για τις 28 Φεβρουαρίου, δεν θα έχει βαθμολογική σημασία για την ομάδα.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού σημείωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια εκείνου του διαστήματος, ο σύλλογός του, ο Ολυμπιακός, θα αγωνίζεται με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρά τις συλλογικές του υποχρεώσεις, η προτεραιότητά του για την εθνική ομάδα παραμένει, εφόσον είναι υγιής, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πορεία της Βουλγαρίας στα προκριματικά

Ο Σάσα Βεζένκοβ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Βουλγαρία βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να πετύχει τους στόχους της στα προκριματικά. «Αποδείξαμε ότι η θέση μας δεν είναι σε αυτόν τον όμιλο. Αξίζουμε να παίζουμε στα κανονικά προκριματικά», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τις φιλοδοξίες της ομάδας.

Κάλεσε την ομάδα να παραμείνει υγιής και να κερδίσει τη Δανία στην έδρα της, τονίζοντας ότι υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι τον Φεβρουάριο. Η πειστική νίκη επί της Ρουμανίας προσφέρει ηρεμία και αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας των αγώνων.

Η φιλοσοφία του Βεζένκοβ και η δυναμική της ομάδας

Σχετικά με τη φιλοσοφία του, ο Σάσα Βεζένκοβ δήλωσε ότι δεν του αρέσουν τα μακροπρόθεσμα πλάνα, προτιμώντας να επικεντρώνεται στην τρέχουσα κατάσταση. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική της βουλγαρικής ομάδας, επισημαίνοντας ότι διαθέτει παίκτες με μεγάλο ταλέντο στην επίθεση.

Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη για παίκτες που μπορούν να εστιάσουν στην άμυνα, καθώς το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Πρόσθεσε ότι, για να κερδίσουν τις καλές ομάδες, πρέπει να δοθεί έμφαση στην άμυνα. Ο Βεζένκοβ ανέφερε επίσης την παρουσία παικτών που αγωνίζονται στο EuroCup και στο εξωτερικό, καθώς και μιας ομάδας που θα κάνει το ντεμπούτο της στη διοργάνωση, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία για το μέλλον τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta