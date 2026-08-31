Η υπόθεση Βάργκας και ο Ολυμπιακός: Οι Ισπανοί αναφέρουν έλλειψη συμφωνίας με τη Σεβίλλη

Με την μεταγραφική περίοδο να οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, οι πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Ολυμπιακού και της Σεβίλλης για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας. Η απουσία deal καθιστά όλο και πιο πιθανή την παραμονή του Ελβετού εξτρέμ στην ισπανική ομάδα.

Οι τελευταίες εξελίξεις από την Ισπανία

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, οι πιθανότητες παραμονής του Ρούμπεν Βάργκας στη Σεβίλλη αυξάνονται συνεχώς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία με τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής, παρά το έντονο ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων».

Ο δημοσιογράφος Ισμάελ Μεδίνα υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι οι Πειραιώτες δεν έχουν καταφέρει να βρουν τη «χρυσή τομή» με τον ισπανικό σύλλογο. Ως αποτέλεσμα, οι πιθανότητες ο 28χρονος ποδοσφαιριστής να παραμείνει στο ρόστερ της Σεβίλλης γίνονται όλο και περισσότερες, καθώς ο χρόνος για τις μεταγραφές τελειώνει.

Το χρονικό της μεταγραφικής υπόθεσης

Η υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας έχει περάσει από πολλά στάδια, χαρακτηριζόμενη ως ένα «σκωτσέζικο ντους» με νέα δεδομένα να προκύπτουν μέρα με τη μέρα. Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον παίκτη ήταν έντονο, με τους «ερυθρόλευκους» να τον έχουν ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα.

Στην πορεία, υπήρξαν φήμες στην Ισπανία για μια προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, η ομάδα της Ανδαλουσίας φέρεται να είχε θέσει ένα τελεσίγραφο για την τιμή πώλησης του παίκτη, το οποίο ανερχόταν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτές οι διαδοχικές εξελίξεις δημιούργησαν ένα κλίμα αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του Ελβετού εξτρέμ, με τις διαπραγματεύσεις να μην καταλήγουν σε οριστική κατάληξη μέχρι και τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου.

Πίεση χρόνου για τους «ερυθρόλευκους»

Ο μεταγραφικός πυρετός στον Ολυμπιακό καλά κρατεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς η ομάδα «τρέχει» να κλείσει τουλάχιστον έναν ακόμα ποδοσφαιριστή πριν το φινάλε του «παραθύρου». Ο Ρούμπεν Βάργκας ήταν ένας από τους παίκτες για τους οποίους οι Πειραιώτες έδειξαν έντονο ενδιαφέρον.

Η μεταγραφική περίοδος στην Ισπανία ολοκληρώνεται το βράδυ της Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι απομένουν μερικές μόνο ώρες μέχρι να κλείσει οριστικά η υπόθεση του Ελβετού εξτρέμ, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες.

Παρότι ο χρόνος πιέζει και οι πιθανότητες για τους Πειραιώτες μειώνονται, ο δημοσιογράφος Ισμάελ Μεδίνα άφησε ένα μικρό «παράθυρο» ανοιχτό. Τόνισε ότι όσο υπάρχουν έστω και μερικές ώρες μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, υπάρχει πάντα η πιθανότητα για μια διαφορετική εξέλιξη, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει deal.

Το πιθανότερο σενάριο για τον Βάργκας

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και τις αναφορές από την Ισπανία, η παραμονή του 28χρονου Ρούμπεν Βάργκας στη Σεβίλλη φαντάζει ως το πιθανότερο σενάριο. Η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο, οδηγεί σε αυτή την εκτίμηση.

Οι πληροφορίες υπογραμμίζουν ότι, παρά το αρχικό ενδιαφέρον και τις φήμες, η «χρυσή τομή» δεν βρέθηκε. Έτσι, ο Ελβετός διεθνής εξτρέμ φαίνεται να παραμένει στην ισπανική ομάδα, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko