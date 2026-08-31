Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη: Εκτός της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων τενιστών του Forbes

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους τενίστες για το έτος 2026. Η λίστα αυτή, που έχει ιστορία 19 ετών, αναδεικνύει τους αθλητές του τένις με τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην κορυφή της φετινής κατάταξης βρέθηκε ο Γιάνικ Σίνερ, ο οποίος αποτελεί τον τέταρτο διαφορετικό τενίστα που καταλαμβάνει τον θρόνο στην ιστορία του συγκεκριμένου καταλόγου. Ο Σίνερ εκθρόνισε τον 23χρονο Κάρλος Αλκαράθ από την πρώτη θέση, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην κορυφή.

Η κορυφή της λίστας του Forbes για το 2026

Ο Γιάνικ Σίνερ αναδείχθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος τενίστας για το 2026, σύμφωνα με την ετήσια λίστα που δημοσιεύει το Forbes. Αυτή η πρωτιά τον καθιστά μόλις τον τέταρτο αθλητή στην 19χρονη ιστορία του συγκεκριμένου καταλόγου που καταφέρνει να βρεθεί στην κορυφαία θέση. Η ανάδειξη του Σίνερ στην κορυφή αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για το παγκόσμιο τένις, καθώς σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις οικονομικές απολαβές των κορυφαίων παικτών.

Η επίδοση αυτή έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, καθώς ο Σίνερ κατάφερε να εκθρονίσει από την πρώτη θέση τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο 23χρονος Ισπανός τενίστας κατείχε την κορυφή της λίστας πριν από την τρέχουσα ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με τον Σίνερ να παίρνει πλέον τα σκήπτρα των πιο ακριβοπληρωμένων.

Η απουσία των Ελλήνων πρωταθλητών

Παρά τη διεθνή τους αναγνώριση και τις σημαντικές επιτυχίες τους στα κορτ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη δεν συμπεριλαμβάνονται στη φετινή λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους τενίστες. Η απουσία τους από τον κατάλογο για το 2026 υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και τις μεγάλες οικονομικές διαφορές που παρατηρούνται στην κορυφή του αθλήματος.

Η λίστα αυτή καταρτίζεται ετησίως και λαμβάνει υπόψη τις συνολικές απολαβές των αθλητών, οι οποίες προέρχονται τόσο από τα χρηματικά έπαθλα των αγώνων όσο και από τις χορηγίες. Η μη συμπερίληψη των δύο Ελλήνων τενιστών δείχνει ότι, παρά την επιτυχημένη τους πορεία, οι απολαβές τους δεν φτάνουν το επίπεδο των κορυφαίων του κόσμου που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατάταξη.

Η ιστορία της λίστας και οι προηγούμενοι ηγέτες

Η λίστα του Forbes για τους πιο ακριβοπληρωμένους τενίστες έχει μια ιστορία 19 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν αναδειχθεί τέσσερις διαφορετικοί κάτοχοι του θρόνου. Πριν από τον Γιάνικ Σίνερ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν αυτός που ηγούνταν της κατάταξης το προηγούμενο έτος, δηλαδή το 2023, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του και στον οικονομικό τομέα του αθλήματος.

Πριν από τον Τζόκοβιτς, ο Ρότζερ Φέντερερ είχε μια εντυπωσιακή πορεία στην κορυφή της λίστας. Ο Ελβετός θρύλος κατείχε το Νο. 1 για 15 συνεχόμενα χρόνια, μια επίδοση που αναδεικνύει τη διαχρονική του αξία και την εμπορική του απήχηση. Η μακρά αυτή κυριαρχία του Φέντερερ έληξε το 2022, τη χρονιά που αποσύρθηκε και επίσημα από την ενεργό δράση, ανοίγοντας τον δρόμο για νέους πρωταγωνιστές στην κορυφή των οικονομικών απολαβών.

Με πληροφορίες από: Reader