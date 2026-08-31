Η Ferrari και ο Χάμιλτον σε τροχιά επέκτασης συνεργασίας έως το 2028

Ο Λιούις Χάμιλτον και η Scuderia Ferrari επιθυμούν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, με την ανανέωση του συμβολαίου του επτάκις πρωταθλητή της Formula 1 να θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Οι τελευταίες πληροφορίες από το paddock αναφέρουν ότι η ιταλική ομάδα είναι έτοιμη να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας, η οποία, σύμφωνα με φήμες, θα κρατήσει τον Βρετανό οδηγό στο Μαρανέλο έως το 2028.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στα συμβόλαια της Formula 1

Οι ανανεώσεις συμβολαίων αποτελούν ένα από τα κυρίαρχα θέματα συζήτησης στον κόσμο της Formula 1 τις τελευταίες εβδομάδες. Η αρχή έγινε με την επέκταση της συνεργασίας του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, η οποία ανακοινώθηκε πριν από το Grand Prix Ολλανδίας.

Ακολούθησε, πριν από δύο ημέρες, η ανακοίνωση της McLaren Racing, η οποία γνωστοποίησε ότι ο Λάντο Νόρις υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σε αυτό το κλίμα, οι φήμες για την επέκταση της συμφωνίας μεταξύ Χάμιλτον και Ferrari εντείνονται.

Η αρχική συμφωνία και οι επιβεβαιώσεις

Η αρχική συμφωνία της Ferrari με τον Λιούις Χάμιλτον, η οποία ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, περιγράφηκε ως πολυετής, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί η ακριβής διάρκειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες του gMotion, η τότε συμφωνία προέβλεπε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών.

Ο ίδιος ο Χάμιλτον είχε ξεκαθαρίσει τον Μάιο ότι θα συνέχιζε να αγωνίζεται με τη Ferrari και την επόμενη χρονιά. Αυτή η πρόθεση επιβεβαιώθηκε και από τον επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, ο οποίος δήλωσε στο περιθώριο του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Λιούις Χάμιλτον θα είναι οδηγός της Ferrari το 2027».

Νέο συμβόλαιο που εκτείνεται έως το 2028

Οι τελευταίες φήμες από το paddock αναφέρουν ότι ο Λιούις Χάμιλτον έχει ήδη υπογράψει επέκταση της συνεργασίας του με τη Ferrari. Δεν πρόκειται για την ενεργοποίηση κάποιας οψιόν που περιλαμβανόταν στην τρέχουσα συμφωνία, αλλά για ένα εντελώς νέο συμβόλαιο.

Αυτή η νέα συμφωνία αναμένεται να διατηρήσει τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στην ομάδα του Μαρανέλο μέχρι και το 2028, σηματοδοτώντας μια μακροπρόθεσμη δέσμευση και από τις δύο πλευρές.

Το χρονικό σημείο της ανακοίνωσης

Το χρονικό σημείο κατά το οποίο αναμένεται η ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολαίου δεν είναι τυχαίο. Βρισκόμαστε στην εβδομάδα αγώνα του Grand Prix Ιταλίας, το οποίο αποτελεί την έδρα της Ferrari.

Η ιταλική ομάδα έχει την παράδοση να ανακοινώνει σημαντικές ειδήσεις σχετικά με τους οδηγούς της στο περιθώριο του τριημέρου στη Μόντσα. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να προσελκύσει την προσοχή του κοινού και των μέσων ενημέρωσης, πραγματοποιώντας μια επικοινωνιακά δυνατή κίνηση στην έδρα της.

Η συνεισφορά του Χάμιλτον και οι μελλοντικοί στόχοι

Ο Λιούις Χάμιλτον έχει ήδη καταγράψει μία νίκη με τη Scuderia μέσα στο 2026, συμβάλλοντας σημαντικά στην αγωνιστική αναγέννηση της ομάδας, μετά από ένα δύσκολο 2025. Η παρουσία του έχει φέρει νέα δυναμική στο Μαρανέλο.

Ο Βρετανός οδηγός έχει δηλώσει επανειλημμένα την επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται για πολλά ακόμη χρόνια στη Formula 1. Ο μεγάλος του στόχος παραμένει η κατάκτηση του 8ου παγκόσμιου πρωταθλήματος, αυτή τη φορά φορώντας την κόκκινη αγωνιστική φόρμα της Ferrari.

Με πληροφορίες από: Gazzetta