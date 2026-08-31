Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ κατά Cosmote TV: «Η λέξη ντροπή μοιάζει φτωχή για να περιγράψει την αηδία»

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης, με την οποία καταγγέλλει δημόσια την Cosmote TV. Η καταγγελία αφορά ένα υβριστικό σύνθημα που ακούστηκε πριν την έναρξη της εκπομπής των κληρώσεων για τη League Phase του Europa League. Ο σύλλογος χαρακτήρισε το γεγονός ως μία από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, απαιτώντας συγγνώμη και παραδειγματική τιμωρία.

Δριμύ κατηγορώ από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εξέδωσε ένα δριμύ κατηγορώ απέναντι στην Cosmote TV. Η ανακοίνωση του συλλόγου αφορούσε τη μετάδοση της εκπομπής «Κλήρωση League Phase UEFA Europa League & Conference League 2026-27». Ο σύλλογος καταδίκασε απερίφραστα τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της έναρξης της συγκεκριμένης εκπομπής.

Οι «ασπρόμαυροι» τόνισαν στην ανακοίνωσή τους ότι το περιστατικό αποτελεί μία από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές που έχουν καταγραφεί στην ελληνική τηλεόραση. Ο ΠΑΟΚ αναμένει μια δημόσια συγγνώμη από την πλευρά του τηλεοπτικού καναλιού για το απαράδεκτο αυτό γεγονός, το οποίο, σύμφωνα με τον σύλλογο, δεν είχε αποκατασταθεί ακόμα και τρεις ημέρες μετά.

Το επίμαχο περιστατικό στην εκπομπή κληρώσεων

Η καταγγελία του Α.Σ. ΠΑΟΚ αφορά συγκεκριμένα ένα υβριστικό σύνθημα που ακούστηκε στο intro της εκπομπής «Κλήρωση League Phase UEFA Europa League & Conference League 2026-27». Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 28 Αυγούστου του 2026, πριν την επίσημη έναρξη της εκπομπής των κληρώσεων.

Ο σύλλογος υπογράμμισε ότι το γεγονός αυτό συνιστά μία από τις πλέον ντροπιαστικές στιγμές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένης τόσο της κρατικής όσο και της ιδιωτικής. Η ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ εκδόθηκε τρεις ημέρες μετά το συμβάν, με τον σύλλογο να επισημαίνει ότι το απαράδεκτο αυτό γεγονός δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί.

«Η λέξη ντροπή μοιάζει φτωχή για να περιγράψει την αηδία»

Στην ανακοίνωσή του, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για να περιγράψει την κατάσταση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, «η λέξη ντροπή μοιάζει φτωχή για να περιγράψει την αηδία» που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί το εν λόγω τηλεοπτικό μέσο. Η αηδία αυτή, σύμφωνα με τον σύλλογο, διαρκεί εδώ και τρεις ημέρες, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία αποκατάσταση του γεγονότος.

Ο ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε ότι δεν περιμένει τίποτα και δεν ζητάει χάρες από κανάλια. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι αυτά τα κανάλια «πάντοτε υπηρετούν γνωστούς αθλητικούς -και όχι μόνο- κύκλους, που τον εχθρεύονται». Παράλληλα, ο σύλλογος τόνισε ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να προσβάλλει τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του και στη συνέχεια να «σφυρίζει αδιάφορα».

Απαίτηση συγγνώμης και παραδειγματικής τιμωρίας

Παρά τη σκληρή κριτική, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ δήλωσε ότι περιμένει μια συγγνώμη από την Cosmote TV, ακόμα κι αν αυτή δεν είναι ειλικρινής. Πέραν της συγγνώμης, ο σύλλογος αναμένει και την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων για το περιστατικό. Αυτό το «όνειδος», όπως το χαρακτήρισε, παρουσιάστηκε «με λαμπρότητα» στην έναρξη της προαναφερόμενης τηλεοπτικής εκπομπής.

Ο ΠΑΟΚ υπογράμμισε ότι η προσβολή του συλλόγου και του κόσμου του δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ζητάει την ανάληψη ευθυνών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων συνεπειών για όσους φέρουν την ευθύνη του απαράδεκτου αυτού γεγονότος.

Υπέρβαση ορίων σεβασμού και δεοντολογίας

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή του έκανε λόγο για υπέρβαση κάθε ορίου σεβασμού και δεοντολογίας. Ο σύλλογος ανέφερε ότι η αρχή «το καθείς εφ’ ω ετάχθη» φαίνεται πως δεν ισχύει για την Cosmote TV. Σύμφωνα με τον ΠΑΟΚ, το κανάλι όχι απλώς ξεπέρασε το καθήκον που του έχει ανατεθεί στο λειτούργημα που υπηρετεί, αλλά υπερέβη κάθε όριο.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τον ρόλο ενός τηλεοπτικού μέσου. Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ τονίζει ότι η προσβολή του συλλόγου και των φιλάθλων του δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, και απαιτεί την άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση από τους υπεύθυνους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta