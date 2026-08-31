Ρεκόρ πωλήσεων διαρκείας για τον ΟΦΗ ενόψει ιστορικής σεζόν

Οι φίλοι του ΟΦΗ έκαναν νέο ρεκόρ στις πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, καθώς ο αριθμός των «κομματιών» που προμηθεύτηκαν έφτασε τα 7.658. Η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη στην ιστορία της κρητικής ομάδας και καταγράφεται ενόψει μιας ιδιαίτερα σημαντικής σεζόν, καθώς ο ΟΦΗ θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στο Europa League.

Η πρωτοφανής ανταπόκριση των φιλάθλων

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τον ΟΦΗ ολοκληρώθηκε, με τους «Ομιλίτες» να δείχνουν την αμέριστη στήριξή τους στην ομάδα. Το συνολικό νούμερο των 7.658 πωληθέντων διαρκείας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αναδεικνύοντας τον ενθουσιασμό και την προσμονή που επικρατεί στις τάξεις των φίλων του συλλόγου.

Η υψηλή ζήτηση για τα εισιτήρια οδήγησε μάλιστα σε τρεις διαδοχικές παρατάσεις της περιόδου διάθεσης. Αυτό καταδεικνύει το πόσο έντονο ήταν το ενδιαφέρον των φιλάθλων να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις κερκίδες του Παγκρήτιου Σταδίου και να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας.

Η ιστορική συμμετοχή στην Ευρώπη

Η τρέχουσα σεζόν έχει ξεχωριστή σημασία για τον ΟΦΗ, καθώς σηματοδοτεί την παρθενική του συμμετοχή σε League Phase διοργάνωσης της UEFA. Η ομάδα θα αγωνιστεί στο Europa League, ένα γεγονός που από μόνο του δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες και κινητοποιεί το φίλαθλο κοινό.

Αυτή η ιστορική στιγμή για τον σύλλογο της Κρήτης αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους πίσω από το ρεκόρ πωλήσεων διαρκείας. Οι φίλοι του ΟΦΗ θέλουν να είναι παρόντες σε αυτή τη νέα σελίδα στην ιστορία της ομάδας, υποστηρίζοντας την προσπάθειά της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι επιτυχίες της ομάδας του Χρήστου Κόντη

Η αγωνιστική πορεία της ομάδας υπό την καθοδήγηση του προπονητή Χρήστου Κόντη έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναθέρμανση του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Ο ΟΦΗ έχει σημειώσει διαδοχικές επιτυχίες τόσο στο Κύπελλο Ελλάδας όσο και στο Super Cup, αλλά και στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Αυτές οι επιτυχίες έχουν «κερδίσει» τον κόσμο της ομάδας, δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας και ενότητας. Η σταθερή παρουσία και οι καλές εμφανίσεις έχουν ενισχύσει την πίστη των φιλάθλων, οι οποίοι ετοιμάζονται να σταθούν στο πλευρό της ομάδας σε μια χρονιά που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Δυναμικό παρών στο Παγκρήτιο και το μήνυμα του συλλόγου

Οι φίλοι των Κρητικών δηλώνουν έτοιμοι να δώσουν δυναμικό παρών στο Παγκρήτιο Στάδιο, αλλά και σε άλλες αναμετρήσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η στήριξή τους θεωρείται καθοριστική για την πορεία της ομάδας στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο ΟΦΗ, αναγνωρίζοντας την τεράστια ανταπόκριση, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους φιλάθλους μέσω ανάρτησης στο Instagram. Το εικαστικό της ανάρτησης έγραφε «7.658 ευχαριστούμε», ενώ η συνοδευτική λεζάντα τόνιζε: «Τα ρεκόρ είναι για να καταρρίπτονται. Πάμε όλοι μαζί, να ζήσουμε μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία».

Με πληροφορίες από: Gazzetta