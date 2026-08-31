Η νίκη του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, η αμυντική του εικόνα και ο ρόλος του Πέλκα

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποσπάσει ένα σπουδαίο διπλό στο Περιστέρι, σε ένα παιχνίδι που το αποτέλεσμα κρίθηκε ως απαραίτητο για την πορεία του. Η ομάδα συνεχίζει με το απόλυτο στο πρωτάθλημα, συγκεντρώνοντας άλλους τρεις βαθμούς σε ένα γήπεδο όπου πέρσι είχε ηττηθεί. Παρά τη νίκη, η εικόνα της ομάδας παρουσίασε τόσο θετικά όσο και προβληματικά διαστήματα, ειδικά όσον αφορά την αμυντική της λειτουργία.

Η νίκη στο Περιστέρι και η αντίθεση με τη Νορβηγία

Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει στο Περιστέρι και το κατάφερε, εξασφαλίζοντας τρεις σημαντικούς βαθμούς. Αυτή η νίκη έρχεται σε αντίθεση με την αδυναμία της ομάδας να τα καταφέρει στη Νορβηγία, όπου επίσης έπρεπε να κερδίσει. Η πίεση πριν τον αγώνα στο Περιστέρι ήταν ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της προηγούμενης αποτυχίας.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ ξεκινάει πλέον και το κύπελλο, όπου και φέτος έχει, με διαφορά, την πιο δύσκολη κλήρωση από όλους τους συμμετέχοντες. Η κατάσταση αυτή υποδηλώνει ότι ό,τι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει, και η ομάδα καλείται να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Ο ρόλος του Τάχα Άλι και οι σημαντικές απουσίες

Κατά τη διάρκεια των καλών διαστημάτων του αγώνα στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ έδειξε ξανά ότι διαθέτει πολλούς τρόπους και παίκτες ικανούς να δημιουργήσουν ποδόσφαιρο και σημαντικές ευκαιρίες, με αρκετούς εκτελεστές να προέρχονται και από άλλες γραμμές. Ο Τάχα Άλι, συγκεκριμένα, είναι γνωστός ως ένας ζογκλέρ, ένας παίκτης με εξαιρετική ατομική ενέργεια, ιδανικός για τελικούς και παιχνίδια στιγμών από ανέτοιμες ομάδες, όπως αυτά του καλοκαιριού.

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε σημαντικές απουσίες σε κρίσιμα παιχνίδια. Έχασε τον Τάχα Άλι, ενώ πήγε να δώσει το «ματς της χρονιάς» χωρίς τον Ζίβκοβιτς, λόγω λανθασμένης αποβολής, χωρίς τον Ντεσπόντοφ, και με τους Τάισον και Τάχα Άλι ανέτοιμους. Επιπλέον, η ομάδα πούλησε ξαφνικά και χωρίς προεργασία τον Κωνσταντέλια, γεγονός που προσθέτει στις προκλήσεις του μεσοεπιθετικού κομματιού.

Η ηγετική παρουσία του Δημήτρη Πέλκα

Σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, ο Δημήτρης Πέλκας αναδεικνύεται σε ηγέτη για τον ΠΑΟΚ. Κάθε κίνηση που κάνει στο γήπεδο, είτε κατά τη διάρκεια της δράσης, είτε στους πανηγυρισμούς, είτε δίνοντας κατευθύνσεις στους συμπαίκτες του, τον καθιστά τον ορισμό του αρχηγού. Η παρουσία του κρίνεται καθοριστική για την ψυχολογία και την οργάνωση της ομάδας.

Το μεγάλο πρόβλημα στην αμυντική λειτουργία

Τα προβληματικά διαστήματα του ΠΑΟΚ, τόσο στον αγώνα του Περιστερίου όσο και γενικότερα, εντοπίζονται στην αμυντική του φάση. Το πρόβλημα της ομάδας όταν αμύνεται, τόσο σε σετ παιχνίδι όσο και σε μεταβάσεις, εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο. Σε σετ παιχνίδι, οι παίκτες φαίνονται συνεχώς στα πίσω βήματα, με έναν ανεξήγητο φόβο και μια ηττοπάθεια που μπορεί να φέρει μόνο δεινά.

Στις γρήγορες αμυντικές μεταβάσεις, η κατάσταση περιγράφεται ως «χαμός» και γίνεται εμφανής. Ο καλός Μεϊτέ θα μπορούσε να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση, αλλά λείπει και αυτός από την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν διαθέτει κλασσικό εξάρι και οι ποδοσφαιράνθρωποι της ομάδας καλούνται να σκεφτούν πολύ καλά τι θα κάνουν. Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ομαδική δουλειά, ενώ θα εξεταστεί και η απόφαση για το αν χρειάζεται και παίκτης σε αυτή τη θέση. Με τέτοια αμυντική συμπεριφορά, ο ΠΑΟΚ δεν έχει τύχη στην Αθήνα κόντρα στον Παναθηναϊκό την άλλη Κυριακή.

Μεταγραφικός σχεδιασμός και το ερωτηματικό της Νορβηγίας

Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο ΠΑΟΚ επιθυμεί να αποκτήσει έναν επιθετικό επιπέδου Ντιέγκο Κόστα. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών που δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και φθάνουν σε τέτοια στάνταρ. Παράλληλα, υπάρχει ένα ερωτηματικό γύρω από τη θέση του δεξιού μπακ και το αν θα αποκτηθεί άλλος παίκτης για αυτή τη θέση.

Τέλος, μετά τους Νορβηγούς, όλη η φίλαθλη αλλά και δημοσιογραφική Ελλάδα εξακολουθεί να αναρωτιέται και να εξοργίζεται από το πέναλτι που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στη Νορβηγία, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ σε 3-2.

Με πληροφορίες από: Gazzetta