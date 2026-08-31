Έλληνες παίκτες ξεχώρισαν στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός επικράτησε σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος που εξελίχθηκε σε θρίλερ, αλλά είχε αίσιο τέλος για τους «ερυθρόλευκους». Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πήρε δίκαια τη νίκη, αν και οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρίες για ισοφάριση. Στο επίκεντρο της ανάλυσης του Κώστα Νικολακόπουλου στο blog του στο Gazzetta βρέθηκαν δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, ο Σάλιακας και ο Παπακανέλλος, οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους στην αναμέτρηση.

Η εξέλιξη του αγώνα και η νίκη του Ολυμπιακού

Το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα χαρακτηρίστηκε ως ένα θρίλερ, το οποίο ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Πειραιά. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κερδίσουν δίκαια, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για ένα ευρύτερο σκορ, ειδικά προς το τέλος της αναμέτρησης, όταν οι γηπεδούχοι ανέβηκαν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, υπήρξαν στιγμές που ο Αστέρας Τρίπολης θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει, συγκεκριμένα στο 70ό και στο 85ο λεπτό. Σε αυτές τις φάσεις, ο Ορτέγα είχε την τύχη με το μέρος του, καθώς η μπάλα έφυγε άουτ από σουτ παικτών της Τρίπολης που βρέθηκαν σε καλές θέσεις. Ο Ολυμπιακός βρισκόταν σε περίοδο αναστάτωσης στα τέλη Αυγούστου, με συνεχείς αλλαγές στο ρόστερ, κάτι που καθιστούσε ακόμα πιο σημαντική τη χθεσινή νίκη, ακόμα και με οριακό σκορ.

Η εντυπωσιακή παρουσία του Σάλιακα στο πρώτο ημίχρονο

Ένας από τους Έλληνες παίκτες που ξεχώρισαν ήταν ο Σάλιακας, ο οποίος έδειξε την αποφασιστικότητά του να διεκδικήσει μία θέση στην αρχική ενδεκάδα. Ο έμπειρος δεξιός μπακ αναδείχθηκε ως ο καλύτερος «ερυθρόλευκος» στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Η συμβολή του ήταν σημαντική τόσο στον αμυντικό τομέα, όπου ήταν θετικός ακόμα και στο ψηλό παιχνίδι, όσο και στον δημιουργικό.

Ο Σάλιακας αποδείχθηκε ο πιο επικίνδυνος παίκτης στην επίθεση, πραγματοποιώντας πέντε σέντρες, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν ιδιαίτερα απειλητικές. Η κορυφαία στιγμή του ήταν η σέντρα που οδήγησε στο γκολ του Ολυμπιακού. Επέδειξε τσαγανό στο παιχνίδι του, κόβοντας δύο φορές επιθέσεις των αντιπάλων και κερδίζοντας φάουλ. Επιπλέον, είχε αρκετές σωστές πάσες, τόσο με τη μία όσο και προς την επίθεση.

Αδυναμίες στις στατικές φάσεις και το θέμα της φυσικής κατάστασης

Παρά την εξαιρετική του απόδοση, οι εκτελέσεις του Σάλιακα σε κόρνερ και φάουλ δεν ήταν επιτυχημένες. Αυτό το κομμάτι αποτελεί μία μόνιμη αδυναμία για τον Ολυμπιακό υπό την καθοδήγηση του Μεντιλίμπαρ. Χαρακτηριστικά, οι «ερυθρόλευκοι» επιχείρησαν δύο φορές να εκτελέσουν κομπίνες σε κόρνερ, με τις σέντρες των Έσε και Τσικίνιο να απογοητεύουν. Αντίθετα, ο Αστέρας πραγματοποίησε μία εξαιρετική κομπίνα από την οποία παραλίγο να φτάσει στην ισοφάριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η δεύτερη φορά που ο Σάλιακας ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Στο παιχνίδι με τη ΝΕΚ, η αλλαγή του έγινε στο 56ο λεπτό λόγω κραμπών, ενώ στην αναμέτρηση με τον Αστέρα, αποχώρησε στο 64ο λεπτό λόγω κάποιας αδιαθεσίας. Φαίνεται πως η φυσική του κατάσταση είναι επαρκής για περίπου 55-60 λεπτά αγώνα, πιθανώς λόγω μη ιδανικής προετοιμασίας, ένα ζήτημα που χρήζει προσοχής.

Ο Παπακανέλλος: Ο αντίπαλος που δημιούργησε προβλήματα

Ένας άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής που έκανε τη διαφορά, αυτή τη φορά ως αντίπαλος, ήταν ο Παπακανέλλος. Ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι αγωνίστηκε εναντίον του, μπαίνοντας ως αλλαγή για περίπου ένα τέταρτο. Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, κατάφερε να ταλαιπωρήσει σημαντικά την ομάδα στην οποία ανήκει.

Ο Παπακανέλλος εντυπωσίασε με τις προσωπικές του ενέργειες και τις εμπνεύσεις του, κερδίζοντας μάλιστα δύο κίτρινες κάρτες για τους αντιπάλους. Πλησίασε στην ισοφάριση με ένα επικίνδυνο σουτ, ενώ η παρουσία του στο τέλος του αγώνα ήταν καθοριστική, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία προβλημάτων για την άμυνα του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta