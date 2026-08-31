Η Εθνική μπάσκετ χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου στον αγώνα με την Ισπανία

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό της, Κώστα Παπανικολάου, στην αποψινή κρίσιμη αναμέτρηση εναντίον της Ισπανίας. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) επιβεβαίωσε την απουσία του αθλητή, γνωστοποιώντας τον λόγο που τον θέτει εκτός 12άδας. Ο αγώνας, που διεξάγεται στο πλαίσιο των προκριματικών του MundoBasket 2027, είναι προγραμματισμένος για τις 19:00.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΟΚ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας έκανε γνωστό ότι ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αποψινό αγώνα. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας επιβεβαίωσε τις αρχικές πληροφορίες σχετικά με την απουσία του αρχηγού της Εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση με την Ισπανία, η οποία θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Ο αγώνας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την πορεία της Εθνικής στα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Ο λόγος της απουσίας του αρχηγού

Ο 36χρονος φόργουορντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2026. Αυτό το πρόβλημα τραυματισμού οδήγησε στην απόφαση να τεθεί εκτός της 12άδας που θα αγωνιστεί σήμερα.

Η κατάσταση της υγείας του Κώστα Παπανικολάου κρίθηκε ότι δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει στον κρίσιμο αγώνα, με αποτέλεσμα να μην είναι στη διάθεση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη. Η απουσία του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ομάδα λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

Η επιστροφή του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου

Τη θέση του Κώστα Παπανικολάου στην 12άδα της Εθνικής ομάδας παίρνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στην ενεργό δράση, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα.

Η παρουσία του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου προσθέτει μια επιλογή στο ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη, καλύπτοντας το κενό που δημιουργήθηκε από την απουσία του αρχηγού. Η επιστροφή του θεωρείται θετική εξέλιξη για την ομάδα ενόψει της αναμέτρησης.

Η σύνθεση της 12άδας για τον αγώνα

Αναλυτικά, οι δώδεκα διαθέσιμοι παίκτες που θα αγωνιστούν στην αποψινή αναμέτρηση με την Ισπανία είναι οι εξής: Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ ΝτόρσεΪ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ομηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, και Νάσος Μπαζίνας.

Η επιλογή αυτή αποτελεί την τελική σύνθεση που θα παραταχθεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση και το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ισπανία, σε έναν αγώνα που έχει χαρακτηριστεί ως κρίσιμος για τα προκριματικά.

Ο κρίσιμος αγώνας των προκριματικών

Ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδος με την Ισπανία είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:00. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο Telecom Center Athens και εντάσσεται στο πλαίσιο των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Η Εθνική ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει την Ισπανία σε μια αναμέτρηση που θεωρείται καθοριστική για την πορεία της στα προκριματικά. Η απουσία του Κώστα Παπανικολάου προσθέτει μια επιπλέον πρόκληση για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία θα επιδιώξει τη νίκη με τη νέα σύνθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta