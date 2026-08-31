Ο Σάμι Παγιάρι κυριάρχησε στην Παραγουάη και έβαλε «φωτιά» στο πρωτάθλημα του WRC

Ο Φινλανδός οδηγός Σάμι Παγιάρι αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά πρωταγωνιστής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), κατακτώντας την κορυφή του βάθρου στο Ράλλυ Παραγουάης. Αυτή η νίκη αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη επιτυχία του, ένα επίτευγμα που έβαλε «φωτιά» στο πρωτάθλημα του 2026. Ο 11ος αγώνας της σεζόν αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανατρεπτικός, με τον Παγιάρι να διατηρεί την κυριαρχία του.

Η ιστορική επίδοση του Παγιάρι

Ο Σάμι Παγιάρι, οδηγός της Toyota Gazoo Racing, μαζί με τον συνοδηγό του, Μάρκο Σάλμινεν, έγραψαν ιστορία στο WRC. Κατάφεραν να αποφύγουν τις παγίδες ενός από τα πιο δύσκολα ράλι της χρονιάς, οδηγώντας το GR Yaris Rally1 τους στην πρώτη θέση. Η διαφορά τους από τον δεύτερο Χέιντεν Πάντον της Hyundai ήταν 25,8 δευτερόλεπτα.

Με αυτή την επιτυχία, ο Παγιάρι έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία του WRC που μετά την παρθενική του νίκη, κατάφερε να σημειώσει δύο ακόμη συνεχόμενες επιτυχίες. Αυτή η σειρά νικών έχει μειώσει τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Έλφιν Έβανς, στους 20 βαθμούς, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για τον τίτλο.

Ένας αγώνας επιβίωσης στην Παραγουάη

Οι προβλέψεις πριν από την εκκίνηση του Ράλλυ Παραγουάης έκαναν λόγο για μία δοκιμασία επιβίωσης, και αυτό ακριβώς επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά απαιτητικές, με μεγάλες ειδικές διαδρομές, σκληρούς χωμάτινους δρόμους και υψηλές θερμοκρασίες που δυσκόλεψαν τους οδηγούς και τα οχήματα.

Οι δυσμενείς συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα μια σειρά από κλαταρίσματα και αποκολλήσεις ελαστικών, φαινόμενα που παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα συχνά την Παρασκευή. Πολλοί από τους κορυφαίους οδηγούς αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, επηρεάζοντας την πορεία τους στον αγώνα.

Τα απρόοπτα για τους κορυφαίους οδηγούς

Τα προβλήματα δεν άφησαν ανεπηρέαστο σχεδόν κανέναν από τους κορυφαίους οδηγούς του πρωταθλήματος. Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ ξεκίνησε δυναμικά και βρέθηκε αρχικά στην κορυφή, όμως στην τρίτη ειδική διαδρομή έχασε ισχύ, βγήκε σε χαντάκι και χρειάστηκε τη βοήθεια θεατών για να συνεχίσει. Λίγο αργότερα, σταμάτησε ξανά λόγω κλαταρίσματος, χάνοντας συνολικά περίπου τέσσερα λεπτά.

Ο Τακαμότο Κατσούτα είχε ανατροπή ήδη στην πρώτη ειδική διαδρομή, ενώ ο Τιερί Νεβίλ εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω σπασμένης πίσω ανάρτησης. Ο Σεμπαστιέν Οζιέ ταλαιπωρήθηκε από δύο κλαταρίσματα και ζημιά στην εμπρός ανάρτηση, γεγονότα που τον έθεσαν εκτός μάχης για τη νίκη.

Οι ανατροπές στην κορυφή της κατάταξης

Μέσα σε αυτό το χάος των προβλημάτων, ο Χέιντεν Πάντον βρέθηκε για ένα διάστημα επικεφαλής του αγώνα. Ήταν η πρώτη φορά που οδηγούσε σε ράλι WRC μετά την Πορτογαλία του 2018. Ωστόσο, ένα κλατάρισμα στην έκτη ειδική διαδρομή του στέρησε την πρωτοπορία, η οποία πέρασε στα χέρια του Έλφιν Έβανς.

Ο Βρετανός Έβανς δεν κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία για πολύ. Στην έβδομη ειδική διαδρομή υπέστη αποκόλληση στο πίσω δεξί ελαστικό. Επέλεξε να συνεχίσει χωρίς να αλλάξει το ελαστικό, με αποτέλεσμα να χάσει περίπου ένα λεπτό. Τελικά, την τελευταία ημέρα, ο Αντριέν Φουρμό, επίσης με Hyundai, κατάφερε να περάσει τον Έβανς και να τερματίσει στην τρίτη θέση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta