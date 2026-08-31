Ο Ευθύμης Κουλούρης μίλησε για διαπραγματεύσεις με κορυφαίο ελληνικό σύλλογο

Ο Ευθύμης Κουλούρης, ο Έλληνας επιθετικός, παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη σε πολωνικό σάιτ, όπου προέβη σε αποκαλύψεις σχετικά με τις μεταγραφικές του κινήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων, ο Κουλούρης δήλωσε ότι συζήτησε εκτενώς με έναν κορυφαίο σύλλογο στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και σε προτάσεις από άλλες χώρες.

Η επιστροφή στην Πολωνία

Μετά από ένα σύντομο διάστημα που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Ούλα, ο Ευθύμης Κουλούρης επέστρεψε στην Ekstraklasa, το πρωτάθλημα της Πολωνίας. Ο 30χρονος σέντερ φορ φόρεσε τη φανέλα της Βιέτσιστα, σηματοδοτώντας την επανένταξή του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η απόφαση να επιστρέψει στην Πολωνία ήρθε μετά από διαπραγματεύσεις με αρκετές ομάδες κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού. Ο ίδιος ο παίκτης επιβεβαίωσε τις επαφές αυτές, δίνοντας λεπτομέρειες για το εύρος των συζητήσεων που είχε.

Οι συζητήσεις με ελληνικό σύλλογο

Στη συνέντευξή του, ο Ευθύμης Κουλούρης αποκάλυψε πως το προηγούμενο διάστημα συζήτησε με μία μεγάλη ομάδα της Super League. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Μίλησα αρκετά με έναν κορυφαίο σύλλογο στην Ελλάδα».

Παρόλο που ο Έλληνας επιθετικός δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομα του συγκεκριμένου συλλόγου, επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε επίσημη πρόταση. Οι διαπραγματεύσεις αυτές αποτελούσαν μέρος των ευρύτερων επαφών που είχε ο παίκτης πριν καταλήξει στην απόφαση να επιστρέψει στην Πολωνία.

Προτάσεις από το εξωτερικό

Εκτός από το ενδιαφέρον από την Ελλάδα, ο Ευθύμης Κουλούρης είχε δεχθεί προτάσεις και από άλλες χώρες. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, υπήρξαν προτάσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Επιπλέον, ο Έλληνας σέντερ φορ είχε συζητήσεις με αρκετούς συλλόγους στην Ευρώπη, καθώς και με ομάδες του MLS, του πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, οι συζητήσεις αυτές δεν οδήγησαν σε τελική συμφωνία, με αποτέλεσμα ο Κουλούρης να επιλέξει την επιστροφή του στην Ekstraklasa.

Η εμπειρία στη Σαουδική Αραβία

Ο Ευθύμης Κουλούρης αναφέρθηκε και στις δυσκολίες προσαρμογής που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του σύντομου περάσματός του από τη Σαουδική Αραβία. Περιέγραψε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και καθημερινότητας που τον δυσκόλεψε.

Συγκεκριμένα, ανέφερε τα ασυνήθιστα ωράρια των προπονήσεων, οι οποίες γίνονταν αργά το βράδυ, στις 9:00 μ.μ. ή ακόμα και στις 10:00 μ.μ. «Έβαζα την οικογένειά μου για ύπνο και πήγαινα στην προπόνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά. Το δείπνο ήταν συνήθως στη 1:00 π.μ., ενώ ο ίδιος πήγαινε για ύπνο στις 5:00 π.μ. Ακόμα και για ένα ραντεβού στο κομμωτήριο, μπορούσε κανείς να κλείσει για τις 2:00 π.μ. Ο Κουλούρης σχολίασε πως «μπορείτε να τρελαθείτε αν έχετε συνηθίσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής».

Το σενάριο του ΠΑΟΚ

Μέσα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, το όνομα του Ευθύμη Κουλούρη συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ, έναν σύλλογο με τον οποίο είχε αγωνιστεί και στο παρελθόν. Ωστόσο, παρά τις αναφορές και τις φήμες, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν προχώρησε.

Οι δηλώσεις του Κουλούρη για τις διαπραγματεύσεις με ελληνικό σύλλογο δεν διευκρινίζουν αν αναφερόταν στον ΠΑΟΚ ή σε κάποια άλλη ομάδα της Super League, καθώς ο ίδιος επέλεξε να μην αποκαλύψει το όνομα του συλλόγου με τον οποίο συζήτησε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta