Η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στην Κηφισιά, οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ στρέφει άμεσα την προσοχή της στον αγώνα πρωταθλήματος με την Κηφισιά, αφήνοντας προσωρινά στην άκρη την ευρωπαϊκή της πορεία. Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς στοχεύει στο 2/2 νίκες, με λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα και την κατάκτηση του τίτλου ως βασική προτεραιότητα. Ο αγώνας διεξάγεται απόψε στις 21:00 στη Λεωφόρο και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport8.

Η στροφή από την Ευρώπη στο πρωτάθλημα

Ολόκληρος ο οργανισμός της ΑΕΚ βίωνε τις τελευταίες ημέρες την είσοδο στη League Phase του Champions League, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η Ένωση κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας της Λέφσκι με 4-0. Στη συνέχεια, έμαθε τόσο τους αντιπάλους της όσο και το πρόγραμμά της.

Αυτή η επιτυχία και η επικείμενη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ θα μπορούσαν να αποπροσανατολίσουν μια ομάδα. Ωστόσο, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καταβάλει προσπάθειες να διατηρήσει τους παίκτες του συγκεντρωμένους στις άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις που ακολουθούν.

Ο στόχος του 2/2 και η προτεραιότητα του τίτλου

Το επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι ο αποψινός αγώνας με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, με έναν ξεκάθαρο στόχο. Η ομάδα επιδιώκει να κάνει το 2/2 μετά το νικηφόρο ξεκίνημα της σεζόν κόντρα στον Ηρακλή, συνεχίζοντας την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Όπως τόνισε ο Σέρβος τεχνικός, παρόλο που η παρουσία στο Champions League εξιτάρει και ο Δικέφαλος θέλει να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι σε κορυφαίες ομάδες, η βασική προτεραιότητα και φέτος παραμένει η κατάκτηση του τίτλου. Ο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής που αντιμετωπίζει κάθε επόμενο παιχνίδι ως «τελικό», ανεξάρτητα από το πότε και πού διεξάγεται μέσα στη σεζόν.

Σκέψεις για την ενδεκάδα: Λίγες αλλαγές και ρυθμός

Η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη να «γυρίσει το τσιπάκι» και από την ευρωπαϊκή της περιπέτεια να παρουσιαστεί όπως πρέπει για να πάρει το δεύτερο τρίποντο στο πρωτάθλημα απέναντι στην Κηφισιά. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν φαίνεται να σχεδιάζει πολλές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Λέφσκι.

Ο προπονητής επιθυμεί οι παίκτες του να αποκτούν όλο και περισσότερο ρυθμό, ειδικά σε αυτή την αρχική φάση της σεζόν. Ωστόσο, αναμένεται να προχωρήσει σε ολικό ροτέισον στο επερχόμενο ματς Κυπέλλου με τον Νέστο, το οποίο θα διεξαχθεί μεσοβδόμαδα.

Οι πιθανές επιλογές σε άμυνα και μεσαία γραμμή

Στην εστία και στην αμυντική γραμμή, οι επιλογές του προπονητή φαίνονται συγκεκριμένες. Ο Στρακόσια αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα της άμυνας θα αποτελέσουν οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα.

Από εκεί και πέρα, στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Βιτάλις πιθανότατα θα επιστρέψει, με τον Μαρίν να αγωνίζεται δίπλα του. Οι τελικές επιλογές για τις πλευρές του γηπέδου μένει να οριστικοποιηθούν από τον Νίκολιτς.

Οι επιλογές στα άκρα και την κορυφή της επίθεσης

Όσον αφορά τις πτέρυγες της επίθεσης, δεξιά τη θέση διεκδικεί ο Ζούμπκοφ με τον Μάγερ, ο οποίος είχε ξεκινήσει βασικός την Τετάρτη. Στην αριστερή πλευρά, το προβάδισμα έχει ο Κοϊτά, αν και υπάρχει και η επιλογή του Γκατσίνοβιτς.

Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης, το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς αναμένεται να διατηρηθεί, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους από προηγούμενα παιχνίδια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta