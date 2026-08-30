Ο Ρότζερ Φέντερερ δάκρυσε στην τελετή για την είσοδό του στο Hall of Fame του τένις

Βραδιά συγκίνησης ήταν το βράδυ του Σαββάτου (29.08.2026) για τον Ρότζερ Φέντερερ, καθώς ο θρυλικός Ελβετός τενίστας εντάχθηκε επίσημα στο International Tennis Hall of Fame. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Νιούπορτ και σημαδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, με τον Φέντερερ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Η επίσημη ένταξη και η συγκίνηση

Ο Ρότζερ Φέντερερ πρόσθεσε ένα ακόμα σημαντικό «παράσημο» στην εντυπωσιακή του καριέρα, καθώς η ένταξή του στο International Tennis Hall of Fame αναγνωρίζει τα συγκλονιστικά επιτεύγματά του στον χώρο του τένις. Η βραδιά αυτή ήταν γεμάτη συγκίνηση για τον ίδιο, ο οποίος δυσκολεύτηκε πολλές φορές να συγκρατήσει τα δάκρυά του καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του.

Στην ειδική τελετή, η οποία έλαβε χώρα παρουσία πολλών θρύλων του αθλήματος, ο 45χρονος πλέον Φέντερερ βίωσε στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης αυτής για την πορεία του.

Η ομιλία της Μίρκα Φέντερερ

Την παρουσίαση του θρύλου του αθλήματος ανέλαβε η σύζυγός του, Μίρκα, η οποία είναι μαζί του από το 2000 και παντρεμένη μαζί του από το 2009. Η ομιλία της ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη και συγκίνησε βαθιά τον Ρότζερ Φέντερερ.

Η Μίρκα αναφέρθηκε στον άνθρωπο πίσω από τον «βασιλιά» του τένις, δηλώνοντας: «Τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τον γνωρίζουν ως έναν από τους σπουδαιότερους τενίστες που έζησαν ποτέ». Πρόσθεσε πως «όσοι από εμάς γνωρίζουμε τον Ρότζερ καλύτερα, γνωρίζουμε κάτι ακόμα καλύτερα. Τα τρόπαια και τα ρεκόρ είναι εξαιρετικά, αλλά είναι μόνο ένα μέρος της κληρονομιάς του… Αυτό που με κάνει πιο περήφανη είναι αυτό που είναι όταν κανείς δεν με παρακολουθεί».

Οι δηλώσεις του Ρότζερ Φέντερερ για τη Μίρκα

Όταν ήρθε η σειρά του Ρότζερ Φέντερερ να ανέβει στο βήμα για να εκφωνήσει τη δική του ομιλία, η συγκίνηση του Ελβετού ήταν εμφανής σε κάθε του λέξη.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η αναφορά του στη σύζυγό του, Μίρκα, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην καριέρα του. Ο ίδιος δήλωσε: «Η Μίρκα είναι ο άνθρωπος που μου έδειξε πώς να είμαι πιο συγκεντρωμένος στο τένις και να βρίσκω χαρά σε όλα τα υπόλοιπα».

Συνέχισε λέγοντας: «Είναι μια υπέροχη μητέρα για τα τέσσερα παιδιά μας, που κάνει το αδύνατο δυνατό σε όλες τις ζωές μας. Εκείνη κι εγώ κρατιόμαστε από το χέρι και περνάμε μέσα από τοίχους. Σε ευχαριστώ».

Αναφορά στον προπονητή και την αγάπη για το τένις

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν παρέλειψε να εκφράσει τη συγκίνησή του και όταν αναφέρθηκε στον Σέβεριν Λούτι, τον επί σειρά ετών προπονητή και στενό του φίλο, ο οποίος υπήρξε σημαντικό κομμάτι της πορείας του στο άθλημα.

Επιπλέον, ο Ελβετός τενίστας μίλησε για τη βαθιά του σχέση με το ίδιο το τένις, εξηγώντας το στοιχείο που τον κράτησε συνδεδεμένο με το άθλημα όλα αυτά τα χρόνια. «Παίζουμε τένις, είμαστε τενίστες. Για μένα, αυτό είναι το νόημα: η αίσθηση του παιχνιδιού», είπε ο Φέντερερ.

Και κατέληξε: «Ναι, αυτό το άθλημα απαιτεί δουλειά και προπόνηση. Όμως η χαρά του παιχνιδιού ήταν πάντα αυτή που με οδηγούσε. Και όταν η δουλειά και το παιχνίδι γίνονται ένα, τότε είναι το καλύτερο συναίσθημα απ’ όλα».

Η μοναδικότητα της στιγμής

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ρότζερ Φέντερερ στάθηκε στη μοναδικότητα της στιγμής της εισόδου του στο Hall of Fame και στο γεγονός ότι πλέον απο

Με πληροφορίες από: Newsit