Ο Μπριν Ταϊρί μιλά για την επιστροφή στον ΠΑΟΚ και την αφοσίωση στο μπάσκετ

Ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος βρίσκεται στο Μέτσοβο με την ομάδα του ΠΑΟΚ για την προετοιμασία της, παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα του συλλόγου. Ο αθλητής έδειξε την ανυπομονησία του για την έναρξη της νέας σεζόν, τονίζοντας τη σημασία της επιστροφής του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή στον ΠΑΟΚ και η νέα σεζόν

Ο Μπριν Ταϊρί εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο, περιγράφοντάς την ως μια σημαντική πρόκληση για τον ίδιο και τους συμπαίκτες του. Ο αθλητής δήλωσε πως η ομάδα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να επιδιώξουν να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Η έναρξη της σεζόν αποτελεί για τον ίδιο την καλύτερη περίοδο του χρόνου, καθώς του δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθεί με αυτό που αγαπά.

Η αγάπη για το μπάσκετ και η αλλαγή από το ποδόσφαιρο

Ο Μπριν Ταϊρί υπογράμμισε τη βαθιά του αγάπη για το μπάσκετ, χαρακτηρίζοντάς το ως το πάθος του και τη δουλειά του. Η αφοσίωσή του στο άθλημα είναι εμφανής, καθώς αποτελεί τον κύριο άξονα της επαγγελματικής του ζωής.

Αποκάλυψε επίσης ένα κομμάτι από το παρελθόν του, αναφέροντας ότι στην παιδική του ηλικία έπαιζε ποδόσφαιρο. Ωστόσο, αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο προκειμένου να ασχοληθεί πολύ πιο σοβαρά με το μπάσκετ, μια επιλογή που τον οδήγησε στην τωρινή του πορεία.

Η προετοιμασία στο Μέτσοβο και η ομορφιά του τοπίου

Η ομάδα του ΠΑΟΚ πραγματοποιεί την προετοιμασία της στο Μέτσοβο, ένα μέρος που ο Μπριν Ταϊρί χαρακτήρισε πανέμορφο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Μέτσοβο είναι ένα από τα ομορφότερα τοπία που έχει δει ποτέ, προσφέροντας ένα ιδανικό περιβάλλον για την προετοιμασία των αθλητών.

Εκτός από την ομορφιά του τοπίου, ο Ταϊρί τόνισε ότι η παραμονή στο Μέτσοβο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τα μέλη της ομάδας να έρθουν πιο κοντά. Είναι μια περίοδος όπου τα νέα παιδιά γνωρίζονται καλύτερα με τους παλαιότερους, δημιουργώντας ένα κλίμα άνεσης και συνοχής, το οποίο θα συμβάλει στην εξέλιξη και τη διαμόρφωση μιας πραγματικής ομάδας. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι σε φιλικό αγώνα στις 29 Αυγούστου, στις 13:00.

Οι φίλαθλοι και η ενέργεια του γηπέδου

Ερωτηθείς για το τι του λείπει περισσότερο από την ομάδα κατά τη διάρκεια της off-season, ο Μπριν Ταϊρί απάντησε χωρίς δισταγμό ότι είναι οι φίλαθλοι. Επισήμανε ότι η ενέργεια που δημιουργούν μέσα στο γήπεδο του έχει λείψει πάρα πολύ.

Ο αθλητής υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της στήριξης των φιλάθλων, ειδικά όταν η ομάδα αγωνίζεται στην έδρα της. Πρόσθεσε επίσης ότι η υποστήριξη αυτή είναι εξίσου σημαντική και αισθητή όταν ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για αγώνες τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και σε άλλες χώρες. Αυτή η ατμόσφαιρα και η παρουσία του κόσμου είναι, όπως είπε, αυτό που του έχει λείψει περισσότερο.

Κρυφά ταλέντα και χόμπι εκτός παρκέ

Πέρα από τις αθλητικές του ικανότητες, ο Μπριν Ταϊρί αποκάλυψε και κάποια κρυφά του ταλέντα. Ανέφερε ότι παίζει αρκετά καλά κιθάρα, συγκεκριμένα ακουστική. Θεωρεί αυτό το ταλέντο ως κάτι που δεν γνωρίζει σχεδόν κανείς για τον ίδιο.

Επιπλέον, ο Ταϊρί δήλωσε ότι είναι και DJ, με το όνομα DJ Skee. Μάλιστα, αστειευόμενος, προσκάλεσε όποιον χρειάζεται DJ για κάποια εκδήλωση να τον καλέσει. Τέλος, μοιράστηκε ότι του αρέσει πολύ να παίζει γκολφ, ένα χόμπι με το οποίο ασχολείται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μίλησε επίσης για ένα τραγούδι που του έχουν φτιάξει οι φίλαθλοι, το οποίο περιλαμβάνει το «Ταϊρί, Ταϊρί» και ό,τι ακολουθεί, αν και δήλωσε ότι δεν είναι κατάλληλο να το τραγουδήσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta