Ραπ συγκρότημα γίνεται χορηγός ποδοσφαιρικής ομάδας στα Γρεβενά

Το ραπ συγκρότημα Pindos Atletico ανακοίνωσε μια πρωτοποριακή συνεργασία με την ποδοσφαιρική ομάδα του Πυρσού Γρεβενών. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την ανάληψη χορηγίας από το συγκρότημα, παρουσιάζοντας παράλληλα τη φετινή τρίτη εμφάνιση της ομάδας. Πρόκειται για μια κίνηση που, αν και έχει προηγούμενα στο εξωτερικό, θεωρείται πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα.

Η συνεργασία που ξεχωρίζει

Οι Pindos Atletico, ένα ραπ συγκρότημα γνωστό για τον ιδιαίτερο συνδυασμό ραπ και παραδοσιακών ηπειρώτικων ήχων, προχώρησαν σε μια σημαντική ανακοίνωση. Μέσω της παρουσίασης της φετινής τρίτης εμφάνισης του Πυρσού Γρεβενών, γνωστοποίησαν τη συνεργασία τους με την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα.

Αυτή η σύμπραξη φέρνει κοντά δύο διαφορετικούς κόσμους, τη μουσική και τον αθλητισμό, με κοινό παρονομαστή την ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας και των Γρεβενών.

Η ταυτότητα των Pindos Atletico

Το συγκρότημα Pindos Atletico έχει καταφέρει να μεταφέρει την ταυτότητα της Πίνδου και της επαρχίας στη σύγχρονη ραπ σκηνή. Ο χαρακτηριστικός τους ήχος, που συνδυάζει στοιχεία ραπ με παραδοσιακούς ήχους της Ηπείρου, τους έχει κάνει ευρέως γνωστούς.

Η ονομασία του συγκροτήματος, η οποία έχει «ποδοσφαιρική» χροιά, αποτελεί ήδη ένα χαρακτηριστικό του. Επιπλέον, η Πίνδος και τα Γρεβενά αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς στη μουσική τους δημιουργία, κάτι που ενισχύει τη φυσική σύνδεση με την τοπική ομάδα.

Έμπρακτη στήριξη στον τόπο

Η συνεργασία αυτή μοιάζει να είναι μια φυσική συνάντηση δύο βασικών στοιχείων που βρίσκονται στον πυρήνα των Pindos Atletico: της μουσικής τους έκφρασης και του τόπου καταγωγής τους. Με αυτή την κίνηση, το συγκρότημα επιλέγει να στηρίξει έμπρακτα την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα των Γρεβενών.

Η συνάντηση ραπ και ποδοσφαίρου, μέσα από αυτή τη χορηγία, αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής υποστήριξης και της προβολής της περιοχής μέσα από διαφορετικά κανάλια έκφρασης.

Η φανέλα με αναφορές στην αισθητική του συγκροτήματος

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός της φετινής εμφάνισης του Πυρσού Γρεβενών. Η φανέλα σχεδιάστηκε ειδικά για αυτή τη σύμπραξη, ενσωματώνοντας έντονες αναφορές στην αισθητική των Pindos Atletico.

Το σχέδιο της εμφάνισης αντλεί την έμπνευσή του από τον τελευταίο δίσκο του συγκροτήματος, με τίτλο «URSA MAJOR», καθώς και από την αρκούδα, το αναγνωρίσιμο σύμβολο των Pindos Atletico. Τον σχεδιασμό της φανέλας ανέλαβε ο Vandal, ο οποίος κατάγεται επίσης από τα Γρεβενά.

Διαθεσιμότητα και ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας

Η νέα εμφάνιση του Πυρσού Γρεβενών είναι πλέον διαθέσιμη για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας slayonfleek.com. Αυτό δίνει την ευκαιρία τόσο στους φίλους της ποδοσφαιρικής ομάδας όσο και στους υποστηρικτές των Pindos Atletico να αποκτήσουν ένα κομμάτι αυτής της ξεχωριστής συνεργασίας.

Μέσα από τη μουσική, το design και το ποδόσφαιρο, διαφορετικά κομμάτια της ίδιας περιοχής συναντιούνται σε ένα ενιαίο project. Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των ενεργειών είναι η ανάδειξη και προβολή της τοπικής κουλτούρας των Γρεβενών και της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta