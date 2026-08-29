Ναυάγησε η μεταγραφή του Ερμίν Μάχμιτς στον ΠΑΟΚ

Ο Ερμίν Μάχμιτς, ο 21χρονος μεσοεπιθετικός της Σλόβαν Λίμπερετς, βρέθηκε στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παρά το αρχικό «ζεστό» ενδιαφέρον από τον Δικέφαλο του Βορρά, η περίπτωση του Βόσνιου ποδοσφαιριστή δεν προχώρησε για συγκεκριμένους λόγους. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ακύρωση μιας πιθανής συνεργασίας που είχε συζητηθεί εκτενώς.

Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Μάχμιτς

Ο Ερμίν Μάχμιτς, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στη θέση «10», ήταν ένα από τα ονόματα που είχαν πέσει στο τραπέζι για τον ΠΑΟΚ τις τελευταίες ημέρες. Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε μπει δυναμικά στο «κυνήγι» της απόκτησης του νεαρού Βόσνιου, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός της Σλόβαν Λίμπερετς είχε απασχολήσει σοβαρά τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι φέρεται να εξέταζαν επισταμένως την περίπτωσή του για την ενίσχυση του ρόστερ τους. Ωστόσο, η μεταγραφή του δεν ολοκληρώθηκε, όπως μεταδίδεται από πηγές στην Τσεχία.

Οι λόγοι που ναυάγησε η μεταγραφή

Η μεταγραφή του Ερμίν Μάχμιτς στον ΠΑΟΚ «χάλασε» για συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου. Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός του Δικεφάλου του Βορρά από την Μπραν άλλαξε τα δεδομένα στα μεταγραφικά πλάνα της ομάδας.

Αυτή η εξέλιξη οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην απόσυρση από την υπόθεση της απόκτησης του Βόσνιου χαφ. Ο αποκλεισμός από τη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων επηρέασε τις αποφάσεις των Θεσσαλονικέων, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η εν λόγω μεταγραφή.

Παρόμοια εξέλιξη και με τη Σέλτικ

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και στην περίπτωση του ενδιαφέροντος της Σέλτικ για τον Ερμίν Μάχμιτς. Οι Σκωτσέζοι είχαν επίσης εκδηλώσει «ζεστό» ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή, εξετάζοντας την πιθανότητα απόκτησής του.

Ωστόσο, το γεγονός πως η Σέλτικ αποκλείστηκε στα playoffs του Champions League, άλλαξε το μεταγραφικό της πλάνο. Αυτή η εξέλιξη είχε ως συνέπεια να μην προχωρήσει ούτε η μεταγραφή του Μάχμιτς στην ομάδα της Σκωτίας, καθιστώντας την περίπτωση του παίκτη κοινή με αυτή του ΠΑΟΚ όσον αφορά τους λόγους ακύρωσης.

Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Βόσνιου χαφ

Μετά το ναυάγιο των μεταγραφών σε ΠΑΟΚ και Σέλτικ, ο Ερμίν Μάχμιτς φαίνεται να έχει βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ο Βόσνιος χαφ ταξιδεύει αυτή την περίοδο για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μάχμιτς αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Τσόρουμ. Η Τσόρουμ είναι μια ομάδα που φέτος είναι νεοφώτιστη στη Süper Lig, την πρώτη κατηγορία του τουρκικού πρωταθλήματος, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τον ποδοσφαιριστή.

Το αγωνιστικό προφίλ του ποδοσφαιριστή

Ο Ερμίν Μάχμιτς είναι ένας 21χρονος Βόσνιος μεσοεπιθετικός που έχει ήδη σημαντικές εμπειρίες στο βιογραφικό του. Συμμετείχε στο πρόσφατο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Βοσνίας, όπου κατάφερε να σημειώσει δύο γκολ, αναδεικνύοντας τις επιθετικές του ικανότητες.

Σε συλλογικό επίπεδο, με τη φανέλα της Σλόβαν Λίμπερετς, ο Μάχμιτς μετρά 30 παιχνίδια. Στις εμφανίσεις του αυτές, έχει καταγράψει 8 γκολ και 4 ασίστ, στοιχεία που υπογραμμίζουν την συνεισφορά του στο δημιουργικό και εκτελεστικό κομμάτι του παιχνιδιού της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Athletiko