Η αντίδραση του Τάσου Δουβίκα στην κλήρωση της Κόμο με την ΑΕΚ στο Champions League

Ο διεθνής επιθετικός Τάσος Δουβίκας, ο οποίος αγωνίζεται στην Κόμο, εξέφρασε τον μεγάλο του ενθουσιασμό όταν έγινε γνωστό ότι η ιταλική ομάδα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Η στιγμή της κλήρωσης, που έφερε αντιμέτωπες τις δύο ομάδες, προκάλεσε έντονα χαμόγελα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή και την προσοχή των συμπαικτών του. Η ΑΕΚ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες, αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, 29 Αυγούστου.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Η ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς, έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League. Η κλήρωση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου, έφερε στην πορεία της «Ένωσης» μερικά από τα κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη της δυσκολίας για την ελληνική ομάδα.

Στη σειρά των αγώνων στα «αστέρια», η ΑΕΚ θα βρεθεί αντιμέτωπη με συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Ρόμα, η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Γαλατάσαραϊ και η Λασκ. Μεταξύ των αντιπάλων της συγκαταλέγεται και η Κόμο, η ιταλική ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Έλληνας διεθνής επιθετικός Τάσος Δουβίκας.

Η πορεία της Κόμο και η κλήρωση

Η Κόμο, ο ιταλικός σύλλογος όπου ο Τάσος Δουβίκας αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια, διένυσε πέρσι μία «ονειρική» σεζόν στο εγχώριο πρωτάθλημα. Αυτή η επιτυχημένη πορεία ανταμείφθηκε με ένα εισιτήριο για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δίνοντας στην ομάδα την ευκαιρία να συμμετάσχει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Την ημέρα της κλήρωσης, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας συγκεντρώθηκε στο προπονητικό της κέντρο. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο παρακολούθησαν μαζί τη διαδικασία, αντιδρώντας με ενθουσιασμό κάθε φορά που ανακοινωνόταν ένας από τους αντιπάλους τους. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη προσμονή και χαρά για τις επερχόμενες αναμετρήσεις.

Οι αντιδράσεις των παικτών της Κόμο στην κλήρωση

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής παρακολούθησης της κλήρωσης, οι παίκτες της Κόμο εξέφρασαν τη χαρά τους για τους αντιπάλους που θα αντιμετώπιζαν. Συγκεκριμένα, όλοι χάρηκαν ιδιαίτερα όταν άκουσαν πως θα παίξουν εναντίον μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων όπως η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η επιθυμία να αναμετρηθούν με τους καλύτερους συλλόγους ήταν εμφανής, καθώς η συμμετοχή στην ελίτ του Champions League προσφέρει μοναδικές εμπειρίες.

Η τελευταία ομάδα που ανακοινώθηκε ως αντίπαλος της Κόμο ήταν η ΑΕΚ. Με το άκουσμα του ονόματος του ελληνικού συλλόγου, οι παίκτες της Κόμο άρχισαν να γελάνε και να κοιτάνε έντονα προς το μέρος του Τάσου Δουβίκα. Η αντίδραση αυτή ήταν φυσική, καθώς ο Δουβίκας είναι Έλληνας και θα είχε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει έναν ελληνικό σύλλογο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο ενθουσιασμός του Τάσου Δουβίκα

Ο διεθνής επιθετικός Τάσος Δουβίκας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του τη στιγμή που κατάλαβε ότι η Κόμο θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Ένωση. Ξέσπασε κατευθείαν σε χαμόγελα, δείχνοντας τη μεγάλη του χαρά για αυτή την ιδιαίτερη αναμέτρηση που τον φέρνει αντιμέτωπο με μια ομάδα από την πατρίδα του.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την επιβεβαίωση των αντιπάλων, ο Τάσος Δουβίκας σήκωσε το κινητό του τηλέφωνο. Σκοπός του ήταν να αρχίσει να τηλεφωνεί σε οικεία πρόσωπα για να μοιραστεί τα ευχάριστα, για εκείνον, νέα. Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ αποτελεί αναμφίβολα ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή του πορεία με την Κόμο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta