Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε της Κρίσταλ Πάλας με 4-1 και έκανε το δύο στα δύο

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο από το «Σέλχαρστ Παρκ», επικρατώντας 4-1 της Κρίσταλ Πάλας για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Οι «Πολίτες» του Έντσο Μαρέσκα ζευγάρωσαν τις νίκες τους στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τους έξι βαθμούς. Αντίθετα, η Κρίσταλ Πάλας γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική της ήττα στη φετινή σεζόν, έχοντας εκκινήσει με δύο συνεχόμενες ήττες ως κάτοχος του Conference League.

Έναρξη αγώνα και το προβάδισμα της Σίτι

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης στο Selhurst Park είχε ένταση, μονομαχίες, φάσεις και φρενήρη ρυθμό. Η Κρίσταλ Πάλας μπήκε δυνατά στον αγώνα, απειλώντας μόλις στο δεύτερο λεπτό, όταν το σουτ του Νκέτια με το αριστερό εξουδετερώθηκε από τον Ντοναρούμα. Στιγμές αργότερα, ένα δυνατό σουτ του Κάμαντα κόντραρε στα σώματα των παικτών της Μάντσεστερ Σίτι, με τους «Πολίτες» να γλιτώνουν τα χειρότερα.

Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι κατόρθωσαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ προειδοποίησε στο έβδομο λεπτό και δέκα λεπτά αργότερα σκόραρε το πρώτο του γκολ στη φετινή Premier League. Μετά από υποδειγματική σέντρα του Σεμένιο από αριστερά, ο Νορβηγός φορ με έξοχη κεφαλιά νίκησε τον Χέντερσον, βάζοντας τους Citizens μπροστά στο σκορ με 0-1.

Ευκαιρίες και απειλές πριν την ανάπαυλα

Το υπόλοιπο διάστημα του πρώτου μέρους ανήκε ολοκληρωτικά στους φιλοξενούμενους, με το 1-0 να μοιάζει «φτωχό» για τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Φόντεν είχε δύο πρώτης κλάσεως ευκαιρίες να δώσει αέρα δύο τερμάτων στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ. Στο 21ο λεπτό, μετά την πάσα του Άντερσον, σούταρε ψηλά από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 28ο λεπτό, έπειτα από το γύρισμα του Τσερκί, δεν βρήκε καλά την μπάλα με το κεφάλι σχεδόν προ κενής εστίας.

Η Κρίσταλ Πάλας απείλησε για να ισοφαρίσει στο 33ο και στο 34ο λεπτό, όταν οι κεφαλιές των Λάρσεν και Μίτσελ κατέληξαν εκτός εστίας. Στο 38ο λεπτό, ο Σεμένιο έκανε ένα ωραίο σόλο από τα αριστερά και σούταρε, αλλά η άμυνα των Λονδρέζων αποσόβησε τον κίνδυνο. Οι 22 ποδοσφαιριστές πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Σίτι.

Καταιγισμός τερμάτων στο δεύτερο μέρος

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και προσέφερε ποδοσφαιρικό υπερθέαμα, καθώς οι δύο ομάδες βρήκαν δίχτυα τρεις φορές σε διάστημα δεκαπέντε λεπτών. Στο 54ο λεπτό, μετά την ασίστ του Φόντεν, ο Ραγιάν Τσερκί με ατομική ενέργεια και ωραίο τελείωμα έκανε το 0-2 για τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Γάλλος απέφυγε τους αντιπάλους του μέσα στην περιοχή και πλάσαρε εύστοχα.

Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των φιλοξενούμενων, το παιχνίδι «άναψε» τρία λεπτά αργότερα. Στο 57ο λεπτό, ο Γέρεμι Πίνο εκτέλεσε εκπληκτικά ένα φάουλ από μεγάλη απόσταση. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια, αφού κόντραρε στην πλάτη του Ντοναρούμα, κατέληξε στα δίχτυα. Το γκολ χρεώθηκε ως αυτογκόλ του Ιταλού πορτιέρε, μειώνοντας σε 1-2 για τους γηπεδούχους.

Η απάντηση της Σίτι και το τελικό σκορ

Η ελπίδα των γηπεδούχων, ωστόσο, κράτησε ελάχιστα. Ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας στον αγώνα, στο 59ο λεπτό, ο Τσερκί χτύπησε ξανά. Βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με σουτ-οβίδα που άλλαξε ελαφρά πορεία πάνω στον Ρίτσαρντς, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-3 των «Πολιτών». Αυτό ήταν το δεύτερο προσωπικό γκολ του Τσερκί, ολοκληρώνοντας μία εξαιρετική προσωπική εμφάνιση.

Το τελικό χτύπημα στην αναμέτρηση ήρθε στο 84ο ή 85ο λεπτό. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-4 και βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα για τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Νορβηγός επιθετικός σκόραρε τα πρώτα του γκολ με το νέο του λουκ, με το κοντό μαλλί.

Η εικόνα των δύο ομάδων

Για την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, ο Μπουαντί έκανε το ντεμπούτο του. Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 2/2 στη φετινή Premier League, φτάνοντας τους έξι βαθμούς. Η ομάδα του Μαρέσκα πέρασε αλώβητη από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας, χάρη στους Τσερκί και Χάαλαντ.

Από την άλλη μεριά, η Κρίσταλ Πάλας ήταν απογοητευτική και δεν θύμιζε σε τίποτα την ομάδα που κατέκτησε το Conference League πριν από λίγους μήνες. Οι Λονδρέζοι έχουν εκκινήσει τη σεζόν με δύο συνεχόμενες ήττες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko, Newsit