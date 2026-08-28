Τουρκία - Λιθουανία 94-66: Αήττητη η Τουρκία με σούπερ Όσμαν

Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Τουρκίας σημείωσε μια εμφατική νίκη επί της Λιθουανίας με σκορ 94-66, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Τουρκία διατήρησε το αήττητο σερί της στον όμιλο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Τσέντι Όσμαν αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση και οδηγώντας την ομάδα του Εργκίν Άταμαν στην επικράτηση.

Η αήττητη πορεία της Τουρκίας στα προκριματικά

Η Τουρκία έχει πατήσει για τα καλά το πόδι στο γκάζι και συνεχίζει με σπασμένα τα φρένα στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με την εντυπωσιακή επικράτηση επί της Λιθουανίας στην Κωνσταντινούπολη, η τουρκική ομάδα διατήρησε το αήττητο ρεκόρ της, φτάνοντας τις επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η ομάδα του προπονητή Εργκίν Άταμαν έκανε... φύλλο και φτερό τη Λιθουανία, επιδεικνύοντας κυριαρχία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτή η σταθερή απόδοση εδραιώνει τη θέση της Τουρκίας ως πρωτοπόρου στον όμιλο, δείχνοντας την αποφασιστικότητά της για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Τσέντι Όσμαν ηγήθηκε της επίθεσης

Ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ, πραγματοποίησε μια ακόμα τρομερή εμφάνιση με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Ο Όσμαν ήταν ο παίκτης που έδωσε το έναυσμα για την εύκολη επικράτηση της Τουρκίας, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να αγωνιστεί για περισσότερο από 20 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.

Στο διάστημα της συμμετοχής του, ο Όσμαν ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 22 πόντους. Η αποτελεσματικότητά του ήταν εμφανής, με 4/5 εύστοχα δίποντα, 3/5 τρίποντα και 5/6 βολές. Παράλληλα, συνέβαλε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, καταγράφοντας 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος, αναδεικνύοντας την πληθωρική του παρουσία στο παρκέ.

Η σημαντική συνεισφορά του Ομέρ Γιούρτσεβεν

Πέρα από τον Τσέντι Όσμαν, μια εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ένας παίκτης με παρελθόν στον Παναθηναϊκό. Ο Γιούρτσεβεν συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση της Τουρκίας, σημειώνοντας 17 πόντους σε 17 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική του αξία για την ομάδα.

Τα στατιστικά του Γιούρτσεβεν περιλάμβαναν 8/14 εύστοχα δίποντα, 0/1 τρίποντο και 1/1 βολές, ενώ παράλληλα πρόσθεσε 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 1 ασίστ, με μόλις ένα λάθος. Η συνδυαστική απόδοση των δύο αυτών παικτών αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την άνετη επικράτηση της τουρκικής ομάδας.

Η πορεία της Λιθουανίας και οι επόμενοι αγώνες

Για την ομάδα της Λιθουανίας, η οποία αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες, η ήττα από την Τουρκία έριξε το ρεκόρ της στο 3-4. Αυτό το αποτέλεσμα βάζει τη Λιθουανία σε δύσκολη θέση όσον αφορά την περαιτέρω πορεία της στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από τους Λιθουανούς, «διψήφιοι» σε πόντους ήταν οι Ολισεβίτσιους με 11, Γιογκέλα με 10 και Μαρτσιουλιόνις επίσης με 10 πόντους.

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη προγραμματίσει τις επόμενες αναμετρήσεις τους. Η αήττητη Τουρκία θα ταξιδέψει στο Ρέικιαβικ για να αντιμετωπίσει την Ισλανδία στις 31 Αυγούστου, με ώρα έναρξης στις 22:30. Από την άλλη πλευρά, η Λιθουανία θα υποδεχθεί τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη στο Βίλνιους, την ίδια ημερομηνία, στις 18:30.

Με πληροφορίες από: Gazzetta