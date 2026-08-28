Η Βοσνία επικράτησε της Ιταλίας σε αγώνα «θρίλερ» για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Η Βοσνία κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Ιταλίας με 78-76, σε ένα τρομερό παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν της Ιταλίας, η οποία πριν από αυτόν τον αγώνα μετρούσε πέντε νίκες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Αυτή η τρίτη νίκη για τους Βόσνιους τους φέρνει ξανά στην εξίσωση για την πρόκριση στην τελική φάση.

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς ο πολυτιμότερος

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, προσφέροντας καθοριστική συμβολή στην επικράτηση της Βοσνίας. Ο Νούρκιτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 25 πόντους.

Εκτός από τους πόντους, ο Βόσνιος αθλητής κατέγραψε 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ, όλα αυτά μέσα σε 23 λεπτά συμμετοχής στο παρκέ. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για την πορεία του παιχνιδιού και την τελική έκβαση.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η Βοσνία ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, παίρνοντας πρώτη το προβάδισμα με ένα εύστοχο τρίποντο. Ωστόσο, οι Ιταλοί δεν άργησαν να απαντήσουν, περνώντας μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά στο 08:26 του πρώτου δεκαλέπτου, με το ταμπλό να δείχνει 6-3 υπέρ τους.

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα, φτάνοντας στο 17-12 στο 01:12 πριν το τέλος της περιόδου. Παρά την υπεροχή της Ιταλίας, η Βοσνία αντέδρασε με ένα σερί 6-0, καταφέρνοντας να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 18-17.

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν την καλή τους πορεία, πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σκορ 10-2, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 28-19. Στο 02:44, μετά από δύο εύστοχα δίποντα, η Βοσνία βρήκε διψήφια διαφορά, φτάνοντας το σκορ στο 32-22. Παρόλο που η Ιταλία προσπάθησε να μειώσει, οι Βόσνιοι πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με το υπέρ τους 34-27.

Η μάχη του δευτέρου ημιχρόνου

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Ιταλία προσπάθησε με επιμονή να πλησιάσει στο σκορ, μειώνοντας τη διαφορά στο καλάθι, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 43-41 στο 04:07. Η Βοσνία, όμως, απάντησε άμεσα με πέντε διαδοχικούς πόντους, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά στο 48-41.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, κλείνοντας το δεκάλεπτο με σκορ 58-54. Στις αρχές της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, οι Ιταλοί μείωσαν εκ νέου στους τρεις πόντους, φέρνοντας το σκορ στο 60-57.

Η Βοσνία κατάφερε να απομακρυνθεί ξανά, σημειώνοντας τέσσερις βολές και διαμορφώνοντας το σκορ σε 64-57. Ωστόσο, η Ιταλία έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ με 73-72 στο 01:53 πριν τη λήξη του αγώνα.

Η τελική επικράτηση των γηπεδούχων

Παρά την ανατροπή των φιλοξενούμενων στα τελευταία λεπτά, η Βοσνία δεν το έβαλε κάτω. Οι γηπεδούχοι υπερασπίστηκαν την έδρα τους με αποφασιστικότητα, δείχνοντας ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Με μια δυναμική αντεπίθεση, η Βοσνία κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα και να επικρατήσει τελικά με το οριακό σκορ 78-76. Αυτή η νίκη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα, καθώς της δίνει ώθηση και την επαναφέρει δυναμικά στη διεκδίκηση μιας θέσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Με πληροφορίες από: Gazzetta