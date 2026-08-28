Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινος» ο Ιμράν Λούζα με συμβόλαιο 3+1 ετών

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και επίσημα την απόκτηση του Ιμράν Λούζα, με τον διεθνή Μαροκινό μέσο να εντάσσεται στο δυναμικό των «πράσινων» από το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Η συμφωνία με τη Γουότφορντ είχε κλείσει από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, με τον 27χρονο ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 ετών.

Η μεταγραφή και οι όροι της συμφωνίας

Για την απόκτηση του Ιμράν Λούζα, ο Παναθηναϊκός κατέβαλε στη Γουότφορντ ένα ποσό που ανέρχεται περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι ετήσιες αποδοχές του Μαροκινού μέσου θα κυμαίνονται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνονται και αρκετά μπόνους, ενισχύοντας περαιτέρω το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμράν Λούζα, επιβεβαιώνοντας ότι ο 27χρονος Μαροκινός μέσος ήρθε στο Τριφύλλι με μεταγραφή από την αγγλική Γουότφορντ και υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών, με την επιλογή για έναν επιπλέον χρόνο. Η κίνηση αυτή ενισχύει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Το ποδοσφαιρικό του ξεκίνημα στη Ναντ

Ο Ιμράν Λούζα γεννήθηκε την 1η Μαΐου 1999 στη Ναντ της Γαλλίας. Σε ηλικία μόλις επτά ετών, εντάχθηκε στην ακαδημία της τοπικής ομάδας, της Ναντ, όπου και πέρασε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις μικρές ομάδες, διατέλεσε αρχηγός σε αρκετά από τα ηλικιακά τμήματα του συλλόγου, αναδεικνύοντας από νωρίς τις ηγετικές του ικανότητες.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Ναντ πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019, σε αγώνα Κυπέλλου Γαλλίας απέναντι στη Σατορού. Ο Λούζα κατάφερε να σκοράρει στην πρώτη του εμφάνιση, αφήνοντας άμεσα το στίγμα του. Αγωνίστηκε για δύο σεζόν με τη Ναντ, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο, καταγράφοντας συνολικά 66 συμμετοχές και 12 γκολ.

Η πορεία του στην Αγγλία και ο δανεισμός

Το καλοκαίρι του 2021, ο Ιμράν Λούζα πήρε μεταγραφή στην αγγλική Γουότφορντ, έπειτα από την επιτυχημένη του παρουσία στη Ναντ. Με την αγγλική ομάδα, είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί τόσο στην Premier League όσο και στην Championship, αποτελώντας βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής της. Η εμπειρία του από το ανταγωνιστικό αγγλικό πρωτάθλημα θεωρείται σημαντική.

Τον Ιανουάριο του 2024, ο Λούζα επέστρεψε προσωρινά στη Γαλλία, αγωνιζόμενος ως δανεικός στη Λοριάν μέχρι το τέλος της σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του, επανήλθε στη Γουότφορντ, με την οποία πραγματοποίησε ακόμη δύο γεμάτες σεζόν. Συνολικά, με τον αγγλικό σύλλογο κατέγραψε 141 συμμετοχές, σημείωσε 15 γκολ και μοίρασε 22 ασίστ, επιδεικνύοντας την ικανότητά του σε δημιουργία και εκτέλεση.

Η διεθνής του καριέρα

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ιμράν Λούζα αγωνίστηκε αρχικά τόσο στις μικρές εθνικές ομάδες του Μαρόκου όσο και της Γαλλίας. Ωστόσο, το 2021 έλαβε την οριστική απόφαση να εκπροσωπήσει το Μαρόκο σε επίπεδο Ανδρών, επιλέγοντας τη χώρα καταγωγής του.

Το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα Ανδρών του Μαρόκου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, σε αγώνα απέναντι στη Γουινέα-Μπισάου. Όπως και στο επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη Ναντ, ο Λούζα κατάφερε να σκοράρει στην πρώτη του συμμετοχή και με την εθνική ομάδα. Έχει αγωνιστεί συνολικά 15 φορές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της.

Με πληροφορίες από: Topontiki