Η εθνική πόλο ανδρών ηττήθηκε στην πρεμιέρα των Μεσογειακών Αγώνων

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα με ήττα, καθώς ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με σκορ 16-14. Ο αγώνας, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των ομίλων, χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας, η οποία αγωνίστηκε με πολλά νέα παιδιά στη σύνθεσή της. Παρά την ήττα, οι Έλληνες διεθνείς έδειξαν μαχητικότητα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το Μαυροβούνιο να παίρνει το προβάδισμα από την αρχή. Στην ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου, το σκορ ήταν 7-4 υπέρ των Μαυροβουνίων, δείχνοντας την αρχική τους υπεροχή. Η διαφορά διευρύνθηκε περαιτέρω μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 9-5 υπέρ του Μαυροβουνίου.

Η εθνική ομάδα πόλο, παρά το αρχικό μειονέκτημα, κατάφερε να μειώσει τη διαφορά σε ορισμένα σημεία του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, το σκορ έφτασε στο 9-7 και αργότερα στο 10-8, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. Ωστόσο, οι Μαυροβούνιοι διατήρησαν τον έλεγχο και η ελληνική ομάδα εισήλθε στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλετο με μειονέκτημα τριών γκολ, καθώς το σκορ ήταν 12-9. Στα τελευταία λεπτά, το Μαυροβούνιο αύξησε ξανά τη διαφορά σε 13-9 και 14-10, φτάνοντας τελικά στο τελικό σκορ 16-14.

Οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας ανδρών, Τάσος Σχίζας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια των παικτών του. «Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά γιατί πάλεψαν το παιχνίδι μέχρι το τέλος», δήλωσε ο κύριος Σχίζας, αναγνωρίζοντας τη μαχητικότητα των αθλητών του.

Ο κύριος Σχίζας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ωστόσο, τόνισε ότι πρόκειται για ένα νεανικό σύνολο, με παίκτες που δεν έχουν προλάβει να δουλέψουν εκτενώς μαζί. Παρ' όλα αυτά, όπως συμπλήρωσε, οι παίκτες προσπάθησαν να εφαρμόσουν στο νερό κάποια από τα πράγματα που είχαν συζητηθεί πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι σκόρερ

Για την ομάδα του Μαυροβουνίου, η οποία αγωνίστηκε υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ντέγιαν Σάβιτς, οι σκόρερ που συνέβαλαν στην επικράτηση ήταν οι Βούγοβιτς με 3 τέρματα, ο Ντούρο Ράντοβιτς με 1, ο Στούπαρ με 2, ο Μάτσιτς με 1, ο Μπανίτσεβιτς με 4, ο Ουκρόπινα με 1, ο Βούτσκοβιτς με 2 και ο Γκοΐκοβιτς με 2. Στη σύνθεση της ομάδας συμμετείχαν επίσης οι Ντούροβιτς, Σλάντοβιτς, Σπάιτς, Μάτκοβιτς, Βασίλιγιε Ράντοβιτς και Ίλιγια Ράντοβιτς.

Από την πλευρά της ελληνικής εθνικής ομάδας, με προπονητή τον Τάσο Σχίζα, ο Πούρος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 6 τέρματα. Ακολούθησαν οι Λυκούδης με 3 γκολ, ο Λασκαρίδης με 2, καθώς και οι Καστρινάκης, Σπάχιτς και Ζουζούνης με 1 γκολ ο καθένας. Την ελληνική αποστολή συμπλήρωσαν οι Νίκος Μητράκης, Γιώργος Νικολαΐδης, Καρατζάς, Γιώργος Μητράκης, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Ανδρέας Μπιτσάκος, Γιαννάτος και Ανδρεάδης.

Τα άλλα αποτελέσματα του ομίλου και η συνέχεια

Στο πλαίσιο του ίδιου Α' Ομίλου των Μεσογειακών Αγώνων, διεξήχθη και η έτερη αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής. Σε αυτήν, η εθνική ομάδα της Σερβίας, με τον Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας, επικράτησε με εμφατικό τρόπο της Σλοβενίας, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 32-1.

Μετά την ολοκλήρωση της πρεμιέρας, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία το απόγευμα της Κυριακής, 30 Αυγούστου, σε έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 17:00.

Με πληροφορίες από: Gazzetta