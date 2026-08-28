Ο Ντίνος Μήτογλου δηλώνει: «Πιστεύουμε στους εαυτούς μας, μπορούμε να προκριθούμε»

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ γνώρισε την ήττα από την Ουκρανία με σκορ 82-76, σε αγώνα που διεξήχθη στη Ρίγα. Αυτή η αναμέτρηση αποτέλεσε την πρεμιέρα της Β' φάσης των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το αποτέλεσμα να δυσκολεύει σημαντικά το έργο της ελληνικής ομάδας όσον αφορά την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Ντίνος Μήτογλου προχώρησε σε δηλώσεις, εκφράζοντας την πίστη του για τη συνέχεια και υπογραμμίζοντας ότι τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα.

Η ήττα στην πρεμιέρα της Β' φάσης

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ουκρανία πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα, σηματοδοτώντας την έναρξη της Β' φάσης των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το τελικό σκορ 82-76 υπέρ της Ουκρανίας διαμόρφωσε ένα αρνητικό αποτέλεσμα για την ελληνική ομάδα, η οποία δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα της συγκεκριμένης φάσης των προκριματικών.

Η ήττα αυτή έχει ως συνέπεια να δυσκολέψει αισθητά την πορεία της Εθνικής Ελλάδας προς την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το έργο της ομάδας καθίσταται πλέον πιο απαιτητικό, καθώς θα πρέπει να διαχειριστεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να αναζητήσει νίκες στους επόμενους αγώνες για να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση.

Οι δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου

Μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ Ντίνος Μήτογλου μίλησε για την αναμέτρηση. Ο Έλληνας παίκτης περιέγραψε το παιχνίδι ως «πολύ σκληρό», αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ουκρανία.

Ο Μήτογλου ανέφερε επίσης ότι η Εθνική θα μπορούσε να είχε ανταποκριθεί καλύτερα σε ορισμένα σημεία του αγώνα. Συγκεκριμένα, τόνισε την ανάγκη για περισσότερα εύστοχα σουτ, κάτι που, όπως δήλωσε, δεν κατάφερε να επιτευχθεί στον βαθμό που θα ήθελε η ομάδα. «Θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε λίγο καλύτερα σε αυτό το κομμάτι και να βάλουμε περισσότερα σουτ. Δεν τα καταφέραμε» ήταν τα λόγια του.

Πίστη για την πρόκριση

Παρά την ήττα στην πρεμιέρα των προκριματικών, ο Ντίνος Μήτογλου εξέφρασε την ακλόνητη πίστη του για τη συνέχεια της πορείας της Εθνικής ομάδας. Ο παίκτης δήλωσε κατηγορηματικά ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας.

«Πρέπει να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Μπορούμε να προκριθούμε, πιστεύουμε στους εαυτούς μας και στην ομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μήτογλου, τονίζοντας την εμπιστοσύνη που υπάρχει στις δυνατότητες των παικτών και στο σύνολο. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθηση ότι η ομάδα διαθέτει τα εφόδια να ανατρέψει την κατάσταση και να διεκδικήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το επόμενο βήμα της Εθνικής

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Ουκρανία, η προσοχή της Εθνικής ομάδας στρέφεται ήδη στην επόμενη αναμέτρηση. Ο Ντίνος Μήτογλου αναφέρθηκε στη σημασία του επόμενου αγώνα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί σε τρεις ημέρες από την ημέρα της ήττας στη Ρίγα.

Η ομάδα εστιάζει πλέον αποκλειστικά σε αυτό το «πολύ σημαντικό ματς», όπως το χαρακτήρισε ο Μήτογλου, προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα και να διεκδικήσει τη νίκη. Η επικέντρωση στον επόμενο αγώνα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Εθνική, καθώς επιδιώκει να ανακάμψει και να βελτιώσει τη θέση της στον όμιλο των προκριματικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta