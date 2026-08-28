Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίμρα Λούζα σε μία από τις ακριβότερες μεταγραφές του

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επίσημη απόκτηση του Ίμρα Λούζα, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο σημαντικές και ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου. Ο Μαροκινός μέσος, ο οποίος διαθέτει εκτενή εμπειρία από τα αγγλικά γήπεδα, κυρίως από την Championship, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή του «τριφυλλιού» με την ποιότητά του.

Η επίσημη ανακοίνωση και το κόστος της μεταγραφής

Ο Ίμρα Λούζα έφτασε στην Αθήνα την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, και την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ανακοινώθηκε επίσημα από τον Παναθηναϊκό.

Η μεταγραφή του 27χρονου Μαροκινού μέσου από την αγγλική Γουότφορντ αποτελεί μία δαπανηρή κίνηση για τους «πράσινους», καθώς το κόστος της εκτιμάται στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λούζα υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3+1 ετών, με την ετήσια αμοιβή του να ξεπερνά ελαφρώς το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του στη Ναντ

Ο Ίμρα Λούζα γεννήθηκε την 1η Μαΐου 1999, στην πόλη Ναντ της Γαλλίας. Σε ηλικία μόλις επτά ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της τοπικής Ναντ, όπου και πέρασε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις μικρές ομάδες του συλλόγου, διετέλεσε αρχηγός σε αρκετά από τα ηλικιακά τμήματα.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Ναντ πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019, σε αγώνα για το Κύπελλο Γαλλίας απέναντι στη Σατορού. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση κατάφερε μάλιστα να σκοράρει. Παρέμεινε στη Ναντ για δύο σεζόν, κατά τις οποίες είχε σημαντικό ρόλο, καταγράφοντας 66 συμμετοχές και 12 γκολ.

Η θητεία του στην Αγγλία με τη Γουότφορντ

Το καλοκαίρι του 2021, ο Ίμρα Λούζα πήρε μεταγραφή στην αγγλική Γουότφορντ. Με την ομάδα αυτή αγωνίστηκε τόσο στην Premier League όσο και στην Championship, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής. Η εμπειρία του από τα αγγλικά γήπεδα θεωρείται σημαντική για την περαιτέρω εξέλιξή του.

Τον Ιανουάριο του 2024, ο Λούζα επέστρεψε στη Γαλλία, αγωνιζόμενος ως δανεικός με τη φανέλα της Λοριάν μέχρι το τέλος της σεζόν. Στη συνέχεια επανήλθε στη Γουότφορντ. Συνολικά, με τον αγγλικό σύλλογο κατέγραψε 141 συμμετοχές, σημείωσε 15 γκολ και μοίρασε 22 ασίστ.

Διεθνής καριέρα με την εθνική ομάδα του Μαρόκου

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ίμρα Λούζα είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί τόσο στις μικρές εθνικές ομάδες του Μαρόκου όσο και της Γαλλίας. Ωστόσο, το 2021 έλαβε την οριστική απόφαση να εκπροσωπήσει το Μαρόκο σε επίπεδο Ανδρών.

Το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα του Μαρόκου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, σε αγώνα απέναντι στη Γουινέα-Μπισάου, όπου και πάλι κατάφερε να σκοράρει στην πρώτη του συμμετοχή. Μέχρι σήμερα, έχει αγωνιστεί συνολικά 15 φορές με τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta