Μπαγκάτσκις: «Η Ελλάδα έχει μεγάλα ονόματα, είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε»

Η εθνική ομάδα της Ουκρανίας σημείωσε σημαντική νίκη επί της Ελλάδας, επικρατώντας με τελικό σκορ 82-76, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Β' φάσης των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο προπονητής της Ουκρανίας, Άιναρς Μπαγκάτσκις, αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία αυτής της επικράτησης για την ομάδα του. Ο Λετονός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στα σκαμπανεβάσματα που παρουσίασε η ελληνική ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα, τονίζοντας με έμφαση ότι, στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι η νίκη.

Η αξία της νίκης στην πορεία για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Άιναρς Μπαγκάτσκις, ο προπονητής που καθοδηγεί την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το θετικό αποτέλεσμα που απέσπασε η ομάδα του. Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Λετονός τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία του να κερδίζει κανείς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε, το πώς τα καταφέραμε είναι δευτερεύον».

Αυτή η επικράτηση έναντι της Ελλάδας θεωρείται ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την Ουκρανία, καθώς ενισχύει τις πιθανότητές της για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Κατάρ. Κάθε τέτοια επικράτηση προσθέτει πόντους στην προσπάθεια της ομάδας να εξασφαλίσει την παρουσία της στη μεγάλη διοργάνωση.

Η αναγνώριση των «μεγάλων ονομάτων» της Ελλάδας

Παρά την επιτυχία της δικής του ομάδας, ο Άιναρς Μπαγκάτσκις δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την ποιότητα και το κύρος της ελληνικής εθνικής ομάδας μπάσκετ. Ο Λετονός προπονητής τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει μεγάλα ονόματα, παίκτες Ευρωλίγκας», αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο και την εμπειρία των αθλητών που συνθέτουν το ελληνικό ρόστερ.

Παρόλα αυτά, ο Μπαγκάτσκις δήλωσε με αυτοπεποίθηση ότι, παρά την παρουσία αυτών των καταξιωμένων παικτών, η Ουκρανία κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο της αναμέτρησης για το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της, επιβάλλοντας τον ρυθμό της.

Η ελληνική αντίδραση και η «τιμωρία»

Ο προπονητής της Ουκρανίας περιέγραψε αναλυτικά τις διακυμάνσεις και τις στιγμές πίεσης που βίωσε η ομάδα του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σύμφωνα με τον Μπαγκάτσκις, σε αρκετές περιπτώσεις όπου η Ουκρανία κατάφερνε να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα στο σκορ, οι Έλληνες παίκτες έδειχναν την εμπειρία τους.

«Στις λίγες φορές που πήραμε καλή διαφορά οι Έλληνες με την εμπειρία τους επέστρεψαν και μας τιμώρησαν σε κάθε ευκαιρία που τους δίναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της Ελλάδας να αντιδρά αποτελεσματικά και να εκμεταλλεύεται τα λάθη των αντιπάλων της.

Μηνύματα για διόρθωση και συναισθηματικό έλεγχο

Ο Άιναρς Μπαγκάτσκις, ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους παίκτες του σχετικά με τις απαιτήσεις για τη συνέχεια των προκριματικών αγώνων. Επεσήμανε την ανάγκη για άμεση διόρθωση των αδυναμιών που επέτρεψαν στην ελληνική ομάδα να επιστρέφει στο παιχνίδι, κάθε φορά που η Ουκρανία αποκτούσε πλεονέκτημα.

«Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε για τη συνέχεια. Πρέπει να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας», τόνισε ο Λετονός τεχνικός, υπογραμμίζοντας τη ζωτική σημασία της ψυχραιμίας, της πειθαρχίας και του συναισθηματικού ελέγχου για την ομάδα του, προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα τις δύσκολες στιγμές και να επιτύχει τους μελλοντικούς της στόχους στην πορεία προς το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta