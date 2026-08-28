Σπανούλης: «Να αντιδράσουμε και να δείξουμε καλύτερη εικόνα» μετά την ήττα από την Ουκρανία

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ δεν κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, γνωρίζοντας την εκτός έδρας ήττα από την Ουκρανία με σκορ 82-76. Ο αγώνας διεξήχθη στη Ρίγα, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027. Μετά το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα, ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την εικόνα της ομάδας και τις απαιτούμενες βελτιώσεις για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Πρώτες δηλώσεις μετά την ήττα

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Ουκρανία, επισημαίνοντας πως οι αντίπαλοι ήταν πιο «physical» από την ελληνική ομάδα και μία ταχύτητα πιο πάνω. Παρά τις δυσκολίες, τόνισε ότι τα παιδιά προσπάθησαν και έδωσαν ό,τι μπορούσαν μέσα στο γήπεδο.

Ο προπονητής της Εθνικής στάθηκε σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα, όταν το σκορ ήταν 48-48, δηλώνοντας ότι έγιναν κακές επιλογές που άλλαξαν το μομέντουμ της αναμέτρησης. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερη δουλειά σε εκείνο το σημείο.

Η ανάλυση του αγώνα με την Ουκρανία

Σύμφωνα με τον Βασίλη Σπανούλη, η Εθνική ήθελε τη νίκη, αλλά πλέον πρέπει να αφήσει πίσω της το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να προχωρήσει μπροστά. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι απομένουν πέντε παιχνίδια για την ομάδα, με την προσοχή να στρέφεται αποκλειστικά στην επόμενη αναμέτρηση.

Ο προπονητής τόνισε ότι δεν κοιτάζει αν χρειάζεται η ομάδα 5/5, 4/4 ή 3/3 νίκες, αλλά επικεντρώνεται στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. «Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν. Σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία της ομάδας.

Προτεραιότητα το επόμενο παιχνίδι με την Ισπανία

Η επόμενη πρόκληση για την Εθνική ομάδα είναι ο αγώνας με την Ισπανία, ένα παιχνίδι που βρίσκεται ήδη στο μυαλό του προπονητή και των παικτών. Ο Βασίλης Σπανούλης ζήτησε από την ομάδα να αντιδράσει και να παρουσιάσει μία καλύτερη εικόνα στον επερχόμενο αγώνα.

Στο πλαίσιο αυτής της αντίδρασης, ο προπονητής ζήτησε να αυξηθεί η ενέργεια και το «physicality» των παικτών. Παρατήρησε ότι η ομάδα κουράζεται πολύ όσο περνάει ο αγώνας, ένα στοιχείο που χρήζει άμεσης βελτίωσης.

Σημεία προς βελτίωση

Πέρα από την ενέργεια και τη φυσική κατάσταση, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού που απαιτούν βελτίωση. Ζήτησε από τους παίκτες να είναι καλύτεροι επιθετικά και να μοιράζουν σωστά την μπάλα, αποφεύγοντας την κατάχρηση της ντρίμπλας.

Ο προπονητής επανέλαβε ότι η ομάδα δεν ενδιαφέρεται για το τι κάνουν οι άλλες ομάδες, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δική της απόδοση. Ο στόχος είναι να είναι καλύτεροι τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, και να αγωνίζονται με μεγαλύτερη ενέργεια για μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Ατομικές επιδόσεις και τακτική

Στις δηλώσεις του, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε και στην απόδοση του Νικ Καλάθη, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ καλό» στον αγώνα με την Ουκρανία. Ωστόσο, επισήμανε ότι η ομάδα δεν χτύπησε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών.

Επιπλέον, ο προπονητής εξέφρασε την επιθυμία να είχαν χτυπήσει καλύτερα τον ψηλό των Ουκρανών, τον Σκαπίντσεφ, τον οποίο χαρακτήρισε «βαρύ». Αυτό υποδηλώνει μια τακτική αδυναμία που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta