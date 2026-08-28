Παναιτωλικός: Εμψύχωση από τους οργανωμένους ενόψει Καλαμάτας, μέσα ο Μπάντζι

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στο Αγρίνιο. Η τελευταία προπόνηση της ομάδας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Emileon, με την παρουσία οργανωμένων οπαδών που βρέθηκαν εκεί για να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές.

Οι φίλοι των Αγρινιωτών καλωσόρισαν θερμά τους νεοφερμένους παίκτες και ζήτησαν από την ομάδα να επιδείξει μαχητικότητα. Στόχος τους είναι ο Παναιτωλικός να πετύχει το 2Χ2 στο πρωτάθλημα και, παράλληλα, να πάρει μια άτυπη «ρεβάνς» για τον προηγούμενο αποκλεισμό της ομάδας στο Κύπελλο.

Μετά το τέλος του προγράμματος της προπόνησης, ανακοινώθηκε και η αποστολή των παικτών που θα είναι διαθέσιμοι για τον αυριανό αγώνα.

Εμψύχωση από τους οργανωμένους οπαδούς

Στην απογευματινή προπόνηση του Παναιτωλικού, η οποία έλαβε χώρα στο Emileon, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας έδωσαν δυναμικό «παρών». Η παρουσία τους είχε ως κύριο σκοπό την παροχή ψυχολογικής ώθησης και εμψύχωσης στους ποδοσφαιριστές, λίγες ώρες πριν από τον σημαντικό εντός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα.

Οι φίλοι των Αγρινιωτών δεν περιορίστηκαν μόνο στην υποστήριξη, αλλά προχώρησαν και σε καλωσόρισμα των νέων προσώπων στο ρόστερ της ομάδας. Τόνισαν την ανάγκη για μαχητικότητα και πάθος από όλους τους παίκτες, προκειμένου η ομάδα να καταφέρει να κάνει το 2Χ2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Επιπλέον, οι οπαδοί εξέφρασαν την επιθυμία τους για μια άτυπη «ρεβάνς» απέναντι στην Καλαμάτα. Η αναφορά αυτή αφορά τον προηγούμενο αποκλεισμό του Παναιτωλικού από την Καλαμάτα στη διοργάνωση του Κυπέλλου, γεγονός που καθιστά τον αυριανό αγώνα ακόμα πιο σημαντικό για το φίλαθλο κοινό.

Ολοκλήρωση προετοιμασίας και ανακοίνωση αποστολής

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε με επιτυχία την προετοιμασία του για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπου θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Η τελική προπόνηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας στο Emileon, σηματοδοτώντας το τέλος της προετοιμασίας για την αναμέτρηση.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προπονητικού προγράμματος, η τεχνική ηγεσία της ομάδας προχώρησε στην ανακοίνωση της αποστολής. Σε αυτήν περιλαμβάνονται οι ποδοσφαιριστές που κρίθηκαν έτοιμοι και διαθέσιμοι για να αγωνιστούν στον κρίσιμο εντός έδρας αγώνα.

Επιστροφές και απουσίες στην αποστολή

Στην αποστολή του Παναιτωλικού για τον αυριανό αγώνα με την Καλαμάτα, συμπεριλήφθηκε, όπως αναμενόταν, ο ποδοσφαιριστής Μπάντζι. Η παρουσία του ενισχύει τις επιλογές της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης.

Ωστόσο, υπήρξαν και απουσίες. Εκτός αποστολής παρέμεινε ο Οπόκου, παρόλο που έχει ήδη ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας και συμμετέχει κανονικά. Επίσης, δεν είναι διαθέσιμος ο τραυματίας Σμυρλής, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του και δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον αγώνα.

Αναλυτικά οι παίκτες της αποστολής

Οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή του Παναιτωλικού για τον αυριανό αγώνα με την Καλαμάτα είναι οι εξής: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta