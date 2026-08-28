Η Ferrari αναζητά λύσεις για τα προβλήματα της SF-26 μετά το Grand Prix Ολλανδίας

Ο πρόσφατος αγώνας της Ολλανδίας ανέδειξε μία ακόμη σημαντική αδυναμία του μονοθεσίου SF-26, ένα ζήτημα που επηρεάζει και τους δύο οδηγούς της Ferrari. Η ιταλική ομάδα αναζητά πλέον λύσεις για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, καθώς το αποτέλεσμα του Grand Prix, αν και θετικό σε βαθμούς, δεν ήταν αντιπροσωπευτικό των πραγματικών δυνατοτήτων του μονοθεσίου. Οι επιλογές στρατηγικής της ομάδας δεν επέτρεψαν τη μέγιστη δυνατή συγκομιδή βαθμών.

Η απόδοση της Ferrari στο Grand Prix Ολλανδίας

Η Ferrari ολοκλήρωσε το Grand Prix Ολλανδίας με τον Λιούις Χάμιλτον στην τέταρτη θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ στην πέμπτη, συγκεντρώνοντας συνολικά 31 βαθμούς από το αγωνιστικό τριήμερο. Παρά τη συγκομιδή αυτή, οι δύο οδηγοί της Scuderia πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ.

Η εικόνα αυτή στο Ζάντβορτ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει του εντός έδρας αγώνα στη Μόντσα. Σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, η Ferrari δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να αφήνει ανεκμετάλλευτη την ταχύτητα του μονοθεσίου της.

Οι εκτιμήσεις του Φρεντ Βασέρ

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, εκτίμησε ότι ο αγωνιστικός ρυθμός της Ferrari ήταν ανώτερος από εκείνον της Mercedes. Για τον ίδιο, το βάθρο χάθηκε εξαιτίας της μέτριας εμφάνισης στις κατατακτήριες δοκιμές και μιας σειράς λεπτομερειών που δεν εκτελέστηκαν σωστά την Κυριακή.

Μιλώντας για τη δυναμική της SF-26, ο Γάλλος επικεφαλής αναγνώρισε πως δεν την εκμεταλλεύονται σωστά. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Πιστεύω ότι ο ρυθμός μας ήταν δυνατός, τουλάχιστον καλύτερος από εκείνον της Mercedes. Τώρα πρέπει να εξετάσουμε σε βάθος τι κάναμε και τι δεν κάναμε σωστά».

Προβλήματα στην εκτέλεση του αγώνα

Η πρώτη σημαντική απώλεια για την ομάδα ήρθε στη δεύτερη εκκίνηση του αγώνα. Ο Σαρλ Λεκλέρ, παρότι είχε μαλακά ελαστικά, έχασε μία θέση από τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος βρισκόταν με τη σκληρή γόμα και κατάφερε να περάσει τη Ferrari από την εξωτερική στην πρώτη στροφή.

Αργότερα, ένα αργό pit stop κόστισε επιπλέον χρόνο στον Μονεγάσκο οδηγό. Ακόμη και όταν πέρασε τον Πιάστρι και επέστρεψε στη μάχη, οι δύο Ferrari δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες απέναντι στον Τζορτζ Ράσελ.

Ο Φρεντ Βασέρ εξήγησε: «Ο αγωνιστικός ρυθμός μας ήταν αξιοπρεπής, αλλά η εκτέλεσή μας δεν ήταν τέλεια. Χάσαμε τη θέση από τον Πιάστρι στη δεύτερη εκκίνηση και είχαμε επίσης ένα αργό pit stop. Υπάρχουν τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιωθούμε, εάν θέλουμε να μεγιστοποιούμε το αποτέλεσμα σε ένα τόσο κλειστό grid. Αν πρέπει να μάθουμε κάτι από αυτό το τριήμερο, δεν αφορά τις πραγματικές δυνατότητες του μονοθεσίου. Αφορά περισσότερο την εκτέλεση».

Οι αδυναμίες στις κατατακτήριες δοκιμές

Η μεγαλύτερη αδυναμία της Ferrari στο Ζάντβορτ εμφανίστηκε στις κατατακτήριες του Grand Prix. Εκεί, ο Λιούις Χάμιλτον και ο Σαρλ Λεκλέρ περιορίστηκαν στην πέμπτη και την έκτη θέση αντίστοιχα. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι δυσκολεύτηκαν να φέρουν τα ελαστικά στη σωστή θερμοκρασία πριν από τους γρήγορους γύρους τους.

Η Scuderia επέλεξε να πραγματοποιήσει έναν επιπλέον γύρο προετοιμασίας στο Q3, όμως ούτε αυτός ήταν αρκετός ώστε τα ελαστικά να λειτουργήσουν σωστά από την αρχή, επηρεάζοντας την τελική τους κατάταξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta